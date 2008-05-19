Черновецкий хочет, чтобы деньги за ОПЗ Тимошенко отдала Киеву

Городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обращается к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием "компенсировать жителями столицы ущерб, нанесенный бездарной экономической политикой ее правительства".

Об этом говорится в обращении мэра, текст которого передан УНИАН пресс-службой Блока Леонида Черновецкого.

По словам руководителя Киева, "стремительный рост цен на продукты первой необходимости, сокращение реальных доходов населения вынуждают меня призвать к ответу виновников углубления экономического кризиса в стране, в результате которого материальное положение граждан страны ухудшается с каждым днем".

К сожалению, отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, "сегодня мы наблюдаем, что премьер-министр Украины абсолютно не занимается решением экономических проблем, которые возникли в стране за время ее повторного пребывания на должности председателя Кабинета Министров".

"А когда глава правительства, вместо того, чтобы принимать решения, направленные на укрепление благосостояния народа своей страны, занимается бесконечными выборами и битвой за собственность под прикрытием политических лозунгов, ничего хорошего не ожидает ни страну в целом, ни ее граждан", - добавил мэр.

По его словам, Киев как город с особым статусом, выполняющий функции столицы государства, являющийся ее административным, деловым и духовным центром, наиболее остро ощущает "последствия экономического авантюризма и безответственности действующего правительства". Как утверждает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, "из бюджета Киева в текущем году планируется, к примеру, изъять, ни много, ни мало, 5 млрд. 651 млн. грн., что практически в 2 раза превышает прошлогодние показатели и в 7 раз превышает изъятия, осуществляемые при предыдущем столичном мэре".

"Такой рост – ни в абсолютных цифрах, ни в относительном выражении – не обоснован ни с экономической, ни с социальной точки зрения", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кроме того, по его словам, "единственной истинной причиной рекордного объема изъятия является попытка давления на те регионы и города, руководство которых занимает независимую и принципиальную позицию и препятствует удовлетворению политических амбиций руководителей правительства, а также не выполняет бизнес-заказы их окружения".

Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выражает убежденность, что "возрождение Украины должно начаться с Киева, и что именно Киев должен стать инициатором процесса оздоровления центральной исполнительной власти страны и, прежде, всего Кабинета Министров".

Первым шагом на этом пути, по словам мэра, должно стать обеспечение компенсирующих социальных гарантий наименее защищенным категориям граждан. "Как мэр столицы и лидер Блока Леонида Черновецкого, я требую от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО немедленно поднять пенсии и заработные платы киевлянам-работникам бюджетной сферы минимум в 2 раза", - подчеркивается в обращении. "Как глава правительства, она несет персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране, которая катастрофически ухудшилась после ее второго «пришествия во власть», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, источники финансирования для этого у правительства есть. "Как известно, ТИМОШЕНКО собирается пустить с молотка Одесский припортовый завод. Если ей это удастся, я требую, чтобы эти деньги были в первую очередь направлены на нужды киевлян, которые в наибольшей степени пострадали от бездарной политики Кабинета Министров, который она возглавляет", - заявил мэр.

Он также категорически требует, чтобы задачи, поставленные им перед Кабинетом Министров, стали главной темой повестки дня ближайшего заседания правительства, которое состоится 21 мая. "Киевские медики, учителя, работники городской инфраструктуры, пенсионеры - все категории жителей столицы, должны увидеть, что правительство под руководством Юлии ТИМОШЕНКО способно не только на политическую демагогию и бесконечную борьбу за власть, но и на то, чтобы исправить свои ошибки, так дорого обходящиеся людям", - заявил мэр.

Кроме того, добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, киевляне должны увидеть, какие именно реальные меры по снижению цен на продукты первой необходимости предпримет Ю.ТИМОШЕНКО до того, как она сбежит в отставку.

"Поэтому Блок Леонида Черновецкого обязывает Кабинет Министров и лично Юлию ТИМОШЕНКО:

- удвоить пенсии киевским пенсионерам и зарплаты киевским работникам бюджетной сферы

- не пытаться сбежать в отставку, пока она не компенсирует киевлянам финансовые потери, которые они понесли в результате неэффективной работы ее правительства", - говорится в обращении.

Более того, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, премьер-министр обязана компенсировать всем гражданам Украины "печальные последствия своей безответственной экономической политики, изыскав для этого другие источники финансирования, кроме планирующегося беспрецедентного и необоснованного изъятия средств из городского бюджета Киева".