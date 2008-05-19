БЮТ настаивает на собрании коалиции при участии Тимошенко и Яценюка
10:51, 19 мая 2008Политика
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Фракция не дождалась встречных шагов
Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины настаивает на проведении сегодня в 15.00 общего собрания Коалиции демократических сил при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на собрании предлагается рассмотреть ситуацию в стране, ситуацию в коалиции и состояние выполнения коалиционных договоренностей.
Также в БЮТ отмечают, что на прошлой неделе фракция БЮТ выполнила обещание и в полном составе поддержала Закон „О Кабинете министров”, однако не дождалась встречных шагов со стороны партнеров, которые, “не оказали надлежащей поддержки пакету антиинфляционных законов”.
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