БЮТ настаивает на собрании коалиции при участии Тимошенко и Яценюка

Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины настаивает на проведении сегодня в 15.00 общего собрания Коалиции демократических сил при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на собрании предлагается рассмотреть ситуацию в стране, ситуацию в коалиции и состояние выполнения коалиционных договоренностей.

Также в БЮТ отмечают, что на прошлой неделе фракция БЮТ выполнила обещание и в полном составе поддержала Закон „О Кабинете министров”, однако не дождалась встречных шагов со стороны партнеров, которые, “не оказали надлежащей поддержки пакету антиинфляционных законов”.