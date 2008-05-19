Винский объяснил, зачем Тимошенко внепланово созвала Кабмин

Кабинет министров на внеочередном заседании сегодня рассмотрит вопрос, связанный с решением СНБО о запрете приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сегодня журналистам.

«Сегодня заседание внеплановое. Это связано с решением СНБО о том, чтобы полностью приостановить приватизацию и о том, что Vanko – это правильно. Сейчас мы будем решать, чтобы Кабинет Министров мог отреагировать на ту проблематику, которая проявилась в пятницу», - сказал И.ВИНСКИЙ».