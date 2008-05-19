Винский объяснил, зачем Тимошенко внепланово созвала Кабмин
10:34, 19 мая 2008Политика
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Министры отреагируют
Кабинет министров на внеочередном заседании сегодня рассмотрит вопрос, связанный с решением СНБО о запрете приватизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сегодня журналистам.
«Сегодня заседание внеплановое. Это связано с решением СНБО о том, чтобы полностью приостановить приватизацию и о том, что Vanko – это правильно. Сейчас мы будем решать, чтобы Кабинет Министров мог отреагировать на ту проблематику, которая проявилась в пятницу», - сказал И.ВИНСКИЙ».
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