Тимошенко отменит продажу Одесского припортового?
09:08, 19 мая 2008Политика
1419 0
Информация источника Украинской правды
Конкурс по приватизации Одесского припортового завода может быть отменен.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Кабинете министров.
По его словам экстренное внеочередное заседание правительства будет посвящено вопросу приватизации ОПЗ, а его результатом может стать отмена открытого аукциона по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода.
Такое решение, по словам источника, является следствием возможного возбуждения уголовных дел Генеральной прокуратурой относительно обстоятельств, сложившихся вокруг Фонда государственного имущества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter