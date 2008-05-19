Тимошенко отменит продажу Одесского припортового?

Конкурс по приватизации Одесского припортового завода может быть отменен.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Кабинете министров.

По его словам экстренное внеочередное заседание правительства будет посвящено вопросу приватизации ОПЗ, а его результатом может стать отмена открытого аукциона по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода.

Такое решение, по словам источника, является следствием возможного возбуждения уголовных дел Генеральной прокуратурой относительно обстоятельств, сложившихся вокруг Фонда государственного имущества.