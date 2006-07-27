Задержанный в Москве нашеукраинец назвал инцидент в аэропорту недоразумением

Один из задержанных в “Шереметьево” украинских туристов - депутат Киевского облсовета, нашеукраинец Олег ЧЕРНЕЦКИЙ – называет инцидент в московском аэропорту недоразумением и результатом завышенных амбиций российского правоохранителя.

Пресс-служба “Нашей Украины” со слов О.ЧЕРНЕЦКОГО приводит подробности инцидента в “Шереметьево”, где украинских граждан задержали по подозрению в терроризме.

По словам депутата, «вчера группа украинских туристов вылетела из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Самолет пролетел около четырех часов, после чего возникли проблемы с двигателем, поэтому самолет возвратился в аэропорт».

«Около четырех часов мы ожидали следующего рейса, - сказал О.ЧЕРНЕЦКИЙ. - После подачи нового самолета двух из восьми украинцев безосновательно задержали и не пустили на борт. Все остальные члены украинской группы отказались лететь”.

“После этого на борту самолета появились люди в форме службы аэропорта и один мужчина в штатском, который заявил, что в багаже украинцев есть бомба. Этот мужчина не предъявил документов. После этого всю нашу группу сняли с рейса. Мы сразу связались с консулом. Консул не сразу вышел на связь. Поэтому целую ночь мы провели возле милиции. Нас там держали без предъявления каких-либо обвинений, даже не допрашивали», - сообщил он.

О.ЧЕРНЕЦКИЙ также рассказал, что группа украинцев сразу вызвала адвоката, который фиксировал все нарушения, среди которых, – незаконное снятие украинцев с рейса и вывоз без предъявления обвинений в участок милиции аэропорта.

О.ЧЕРНЕЦКИЙ сообщил, что до сих пор в участке находится один из членов украинской группы, там также находится украинский консул, и выясняются все обстоятельства инцидента.

«Представители российских правоохранительных органов уже говорят, что это недоразумение, перед нами извиняются, но по факту мы до сих пор в подвешенном состоянии, ожидаем нашего рейса в Петропавловск-Камчатский», - сообщил он.

О.ЧЕРНЕЦКИЙ отметил, что обвинение в терроризме тем более является странными и неуместными, поскольку в группе украинских туристов находится офицер, один из руководителей Киевского УБОПа.

По мнению О.ЧЕРНЕЦКОГО, инцидент не имеет политического подтекста, это результат завышенных амбиций, комплекса «маленького человека» одного из стражей порядка, попытки которого продемонстрировать свою власть привели к такому резонансному инциденту.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, группа украинских туристов из 8 человек была задержана в московском аэропорту "Шереметьево-1" по обвинению в терроризме в ночь на 27 июля.

ИТАР-ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщало, что "накануне группа украинцев летела в Петропавловск-Камчатский. Однако двух из них на борт не пустили, поскольку они были сильно пьяны. Обидевшись за своих товарищей, третий гражданин Украины подошел к милиционеру и сказал, что у него в багаже есть бомба". Однако при осмотре никакого взрывного устройства найдено не было. "Самолет вылетел по расписанию", - сообщили в правоохранительных органах.

Трое граждан Украины были доставлены в отделение милиции аэропорта “Шереметьево”. Двое из них, в частности мужчина, на которого был составлен административный протокол за ругательство, были отпущены.

"А в отношении третьего, “который угрожал взорвать самолет", может быть возбуждено уголовное дело. Этот вопрос сейчас решается", - сообщили в Московском УВД на воздушном и водном транспорте.