Киевский теризбирком принял оригиналы протоколов Шевченковской ТИК: в районе лидируют Кличко и Омельченко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие избирательные материалы с результатами выборов Киевского городского головы и депутатов Киевсовета были приняты комиссией к рассмотрению и рассмотрены сегодня, 29 октября.

Согласно этим документам, за Кличко проголосовали в районе (это 10 избирательных округов) 28,434 тыс. жителей, за Омельченко - 7,449. За Омельченко по количеству набранных голосов избирателей идут: Сергей Гусовский с 6,156 тыс. голосов, Борислав Береза с 5,541 тыс. голосов.

В протоколах отмечается, что общее количество избирателей в районе, поданных за кандидатов на должность городского головы, составляет 72,933 тыс.

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Как сообщал УНИАН, перед этим свои протоколы сдали в КГТИК Печерский, Голосеевский, Деснянский и Дарницкий районы. В Печерском конкурентом Кличко во втором туре выборов киевляне назвали Гусовского, в Голосеевском и Дарницком – Омельченко, в Деснянском - Березу.

Согласно законодательству Украины, завтра должны быть подведены городской избирательной комиссией окончательные результаты голосования 25 октября за кандидатов в мэры столицы.