Продолжение коррупции поставит Украину на грань жизни и смерти - первый заместитель секретаря СНБО

Об этом Коваль заявил журналистам в Брюсселе по завершению заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО, в котором он принял участие, передает корреспондент УНИАН.

"Война, которую развязал наш северный сосед (Россия), не дает нам возможности долго затягивать процесс борьбы с коррупцией. Если коррупция будет продолжаться, то она поставит нашу страну на грань жизни и смерти. Наш главный лозунг: все перед законом должны быть равны и отвечать по закону за совершенное правонарушение. И тогда, когда все будут равны перед законом, у нас будет полная победа", - убежден Коваль.

Первый заместитель секретаря СНБО констатировал, что работа в преодолении коррупции "идет очень трудно". "Мы в СНБО оцениваем это как составляющую гибридной войны, которую навязала нам Российская Федерация. Коррупция имеет чисто украинские корни, но также есть там и российский след. Я имею в виду то, что в свое время Россией контролировались вопросы назначения на соответствующие должности, в том числе, и в структурах безопасности и обороны. Вспомните, кто был в СБУ, гражданином какого государства он был, кто был министром обороны до Игоря Тенюха. Кроме того, был принят ряд законодательных актов, которые способствовали коррупционным деяниям в масштабах государства. И начатые уголовные дела это подтверждают", - детализировал он.

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В этой связи Коваль привел статистику, в соответствии с которой, в течение девяти месяцев текущего года правоохранительными органами привлечено к административной ответственности 1 тысяча 973 человека, из них 474 работали в правоохранительных органах, в том числе, в органах прокуратуры - 35, внутренних дел - 36, Государственной налоговой службы - 38, Таможенной службы - 44, Службы безопасности - 40, Государственной пограничной службы - 42, Вооруженных сил Украины - 41. "Выводы делайте сами", - подчеркнул первый заместитель секретаря СНБО.

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Как сообщал УНИАН, председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже формируют досье на ряд чиновников по подозрению в коррупции и будут готовы открыть уголовные производства сразу, как только появится антикоррупционный прокурор.

Председатель НАБУ назвал существующую коррупцию "серьезной угрозой суверенитету Украины"

"Возможно, многие этого не осознает, но если мы с коррупцией за год-полтора ничего не сделаем, то в государстве будет хаос. И это еще страшнее. И этот хаос может коснуться каждого. В том числе, и меня. Поэтому нам нужно сплотиться и что-то делать. И делать очень быстро", - подчеркнул Сытник.