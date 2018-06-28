Кофи Аннан: Давайте представим, что творится в головах российских генералов

На молодежный форум «Мир. Украина. Я», организованный Фондом Виктора Пинчука приехал экс-генсек ООН Кофи Аннан. Виктор Пинчук продолжает «баловать» публику интересными гостями, зарабатывая репутацию покровителя искусств и просветителя народа. Не успели мы забыть развеселую сессию бывшего президента Польши Александра Квасневского на бизнес-форуме, как вот теперь на молодежный форум, где Пинчук выдает премии молодым талантам, прибывает некогда очень значимый для ООН, авторитетный в прошлом политик, которого называют «президентом мира» Кофи Аннан.

Он прочитал лекцию для студентов и ответил на их вопросы.

Любопытно, что перед лекцией выступил сам Пинчук. Сказал своим стипендиатам, что они лучшие, а также пригласил их поработать волонтерами на грядущем концерте Пола Маккартни, который он организует в июне. И пообещал, что при этом они попадут в фан-зону, где будут видеть сэра Пола на расстоянии пятнадцати сантиметров.

Кофи Аннан прочитал очень добрую лекцию, с одной стороны – автобиографическую, с другой – содержащую рекомендации для будущих молодых лидеров. Господин Аннан рассказал, что им, сидящим в зале ребятам, очень повезло, ведь они взрослеют в период, когда их государство стало независимым. Он вспомнил, что его родная Гана освободилась от британского владычества, когда он был в их возрасте. И, по словам Кофи Аннана, казалось очень необычным, что ранее все управленческие места во власти, в полиции занимали британцы, а потом стали занимать уроженцы Ганы. Это был очень драматичный и напряженный момент, вспоминал экс-генсек ООН. Господин Аннан рассказал, как попал в Миннесоту зимой, был мороз 36 градусов, а все американцы носили теплые наушники, которые казались ему страшно некрасивыми. Он ни в коем случае не хотел их надевать, пока не отморозил уши. А потом пошел в магазин и купил себе самые большие наушники. Резюмировал эту историю Аннан такими словами: вы должны вслушиваться и всматриваться в окружающий мир, в ту среду, в которую вы попали. Смотрите, как ведут себя другие, и учитесь, и мир обязательно отзовется…

Вы должны работать на окружающих. Вы должны работать на мир, безопасность и социально-экономическое развитие общества. Не бойтесь просить совета, наставлял господин Аннан. Иногда вам хочется мгновенно принять решение. Не надо, иногда нужно переждать, как бы высоко вы ни прыгнули. Вы не достигните цели, а иногда нужно сделать рывок. Вы должны идти по своему внутреннему компасу. Вы непременно его обретете. Перед вами открыты все границы. И я хочу, чтобы вы старались увидеть не дерево, а целый лес.

Лекция при этом не была обременена внешнеполитическими подробностями, актуальными комментариями о состоянии ООН. Но кое-какие бывший генсек ООН дал. ЕС он назвал самым успешным геополитическим проектом ХХ века. «Страны ЕС пережили две мировых войны, массу региональных конфликтов и они все же показали, как можно успешно, помогая друг другу, жить в одном европейском доме», – сказал бывший лидер ООН.

Студенты изо всех сил старались понравиться бывшему генсеку, и поэтому вопросы были слишком подобострастные. Но две девушки, одна из Донецкого, другая из Закарпатского университетов, отличились. Первая – с сильным южноукраинским акцентом – спросила, не является ли непризнание русского языка государственным нарушением демократии и прав человека. Кофи Аннан, наверное, был в курсе этой острой темы и поэтому ответил дипломатично, никого не обидев: «Разнообразие сегодняшнего мира предполагает, что мы должны знать языки. Язык – это орудие, это связь со страной. Вы не перестаете быть украинцами от того, что говорите на русском языке».

На вопрос закарпатской студентки – что плохого в том, что НАТО расширяется на Восток, – господин Аннан ответил: «Каждый регион озабочен собственной безопасностью. Если в стране не хватает безопасности, значит ее не хватает всем нам. Но вопрос НАТО слишком горячий. НАТО успешно развивается в Европе, оно успешно идет на Восток, начиная с момента падения Берлинской стены. И Россия не очень уютно себя чувствует, когда, с одной стороны, расширяется НАТО, с другой – ставятся установки ПРО. И вы подумайте, что твориться в головах российских генералов. А ведь безопасность Европы, касается и России. И поэтому я за более широкий диалог, в том числе и с Россией».

Больше каких-то серьезных вопросов и ответов не прозвучало. Пресса в возможности что-то спросить была крайне ограничена, корреспонденту УНИАН вопрос задать не удалось. Ну что же, если логика беседы строилась по принципу: все лучшее детям, то тогда – не обидно.

Маша Мищенко