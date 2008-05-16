У Ющенко просят не играться с киевскими выборами

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК предостерегает политические силы и суды от попыток манипуляций с исками с целью сорвать выборы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СТАВНИЙЧУК сказала на брифинге в Секретариате Президента.

По ее словам, ее тревожит дело, которое сегодня находится на рассмотрении в Голосеевском суде о бездеятельности территориальной избирательной комиссии в г. Киеве. Она заметила, что дело было подано еще 18 марта гражданином Украины и местной организации БЮТ и касалось вопроса регистрации депутатов Киевсовета от БЮТ.

Истцы требовали признать системную бездеятельность ТИК, а, следовательно, прекратить ее деятельность и привлечь к ответственности членов ТИК.

М.СТАВНИЙЧУК выразила удивление, что рассмотрение этого дела назначено на 26 мая, именно на тот день, когда ТИК должна подсчитывать результаты выборов в Киеве. «Я просила бы не играть в юридические игры при организации выборов», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства дело должно быть рассмотренная в течение 5 суток после получения иска. «Политические силы, которые инициировали выборы, должны обеспечить то, чтобы они проходили на законных основаниях, конечно, это станет предметом проверки, не может быть таких юридических игр», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она призвала всех участников избирательного процесса добросовестно руководствоваться своими процессуальными правами во время выборов, а тех, кто рассматривает эти споры, добросовестно руководствоваться нормами Кодекса административного судопроизводства и закона о местных выборах. «Государству может дорого обойтись такой правовой беспредел», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что она обязательно обратит внимание Высшего административного суда на эту ситуацию.

В то же время, она убеждена, что этот иск не удастся использовать для признания выборов недействительными. Она убеждена, что даже в случае положительного решения Голосеевским судом суды высшей инстанции будут действовать в соответствии с действующим законодательством.