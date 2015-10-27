Политологи: партия "Видродження" преодолевает 5% барьер по Украине

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя предварительные результаты голосования на местных выборах.

"Видродження" по предварительным данным проходит в облсоветы минимум семи регионов — Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Закарпатской областей. Это свидетельствует о запросе в обществе на новые, прагматичные политические партии технократов, которые умеют работать. Люди устали от демагогии власти и постоянного потока кабинетных скандалов", — считает Вадим Карасев.

Преодоление политической силой 5-процентного избирательного барьера по Украине плюс существование отдельной фракции в парламенте свидетельствует о том, что "Видродження" фактически может считаться парламентской партией.

"Если в ближайшее время все-таки произойдет развал коалиции и будут объявлены досрочные парламентские выборы, партия "Видродження" на этих выборах вполне может пройти в парламент", — считает политолог.