Президент Украины о роспуске парламента, компромиссах и ультиматумах

Ющенко не исключает роспуска парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает роспуска Верховной Рады Украины, хотя это и принесет дополнительную конфронтацию. Об этом он заявил сегодня в интервью ведущим информационным агентствам и телеканалам Украины.

Президент считает, что существуют разные варианты развития событий в нынешней политической ситуации, в частности, роспуск парламента или формирование другой коалиции.

Так, сказал В.ЮЩЕНКО, есть два способа разрешения проблем в Верховной Раде – согласие или роспуск законодательного органа. Президент сказал, что не отбрасывает вариант роспуска: “Он принесет дополнительную конфронтацию, но как ответ может существовать”.

Еще один выход из ситуации – формирование другой коалиции, “которая бы дала ответы на все политические вызовы”, - сказал Президент. Как сообщил В.ЮЩЕНКО, “переговоры в этом направлении идут, есть прогресс, но он пока недостаточен, чтобы снять все вопросы”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что при любом варианте развития событий “назначение руководителей силового блока выводится из дискуссии, поскольку это право остается за Президентом”. Назначение руководителей МВД, Министерства обороны, МИД, Генеральной прокуратуры, СБУ – это “инициативы, которые должны идти исключительно от Президента”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Ющенко надеется на супер-компромисс

“Круглый стол” для обсуждения политической ситуации состоится завтра, лишь если четко будет определен его регламент.

Глава государства выразил убеждение, что ответы на все вопросы можно найти лишь в процессе переговоров, поэтому “круглый стол“ он считает “единственной возможной формой поиска компромисса”.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, за таким столом можно будет найти такой компромисс, который два месяца назад никто и представить не мог.

По словам Президента, он не исключает, что такой “круглый стол” состоится завтра, но не “хотелось бы начинать дело, если не сформирован регламент “стола”.

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня утром получил предложения по регламенту “круглого стола” и относительно позиций политических сил.

Президент еще раз подчеркнул, что, по его убеждению, в этом “круглом столе” должны принять участие не только политические силы, правительство, Секретариат и сам глава государства, но и общественные организации и авторитетные люди Украины.

“Не думаю, что нам нужно прятаться”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведут “круглый стол”.

Сегодня в пресс-службе Президента сообщили, что в сегодняшнем графике главы государства не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады “круглом столе” в Мариинском дворце.

Ющенко предостерегает ВР от узурпации власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет расценивать как путь к узурпации власти, если судьи Конституционного Суда Украины от Верховной Рады Украины будут назначены исключительно по квоте парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны.

Глава государства выразил убеждение, что сейчас судьба Конституционного Суда Украины зависит именно от Верховной Рады Украины. В.ЮЩЕНКО отметил, что он свой конституционный долг по внесении кандидатур на должности судей КС давно выполнил, внеся три кандидатуры (что было закреплено соответствующими указами главы государства от 14 ноября 2005 года).

В то же время Президент заявил, что категорически отвергает возможные дискуссии, что для решения проблем он должен повторно внести эти кандидатуры. В.ЮЩЕНКО заявил, что не будет подавать их повторно, поскольку своего решения не менял.

Кроме того, сегодня на брифинге в Секретариате Президента первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК заявил: «Президент Украины считает, что попытки обсуждать, а тем более реализовать схему, по которой от имени ВР будут назначены пять судей Конституционного Суда исключительно по квоте большинства, Президент Украины будет расценивать как еще один шаг к узурпации власти Верховной Радой, как шаг к игнорированию волеизъявления украинского народа».

По его словам, поскольку парламент, в соответствии с политическими вкусами, представляет весь украинский народ, то и в Конституционном Суде от Верховной Рады должны быть представлены лица, уполномоченные всеми политическими силами парламента.

При этом И.ВАСЮНИК отметил, что на сегодня в КС работают трое судей, которые были назначены еще предыдущим Президентом Леонидом КУЧМОЙ, и еще трое судей, которые уже были назначены Президентом В.ЮЩЕНКО. «Речь не идет о назначении судей КС персонально от того или другого Президента, речь идет, что эти судьи назначаются от института Президента, и это принципиально», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

ВР вынуждена будет выполнить решение о роспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Верховная Рада Украины вынуждена будет выполнить Указ Президента о ее роспуске, если он его подпишет.

“Указ выполнят, - сказал Президент. - Я не позволю кому-либо, начиная с себя, нарушать Конституцию”.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в обращении к украинскому народу на Первом национальном канале председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что Верховная Рада не покорится незаконному указу Президента Украины о роспуске парламента. Он выразил уверенность, что у Президента нет оснований для роспуска парламента.

Президент заявляет, что на ультиматумы реагировать не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на ультиматумы реагировать не будет. В частности, комментируя последние выступления ряда политических лидеров и телеобращение председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА (от 24 июля), Президент заявил, что считает недопустимой апелляцию к обществу и улице ради решения политических проблем. “Я требую одного – руководствоваться исключительно законом”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Соответственно, заявил Президент, “не стоит даже входить в дискуссии с темой о возможном применении в Украине силового варианта”.

“Есть один путь – садиться за стол переговоров, а на ультиматумы я реагировать не буду”, - сказал В.ЮЩЕНКО и заявил, что всем политическим силам следует отказаться от “формирования иллюзии давления на Президента”.

А тех, кто ведет речь о применении силы, Президент предупредил: “Следует помнить, кто посеет ветер, будет иметь бурю”. “На действие всегда будет противодействие, поэтому последнее, к чему надо апеллировать – к гражданам, чтобы защитить демократию”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Политреформа внесла в Конституцию Украины большую алогичность

Президент Украины считает, что политреформа внесла в Конституцию Украины большую алогичность. По его словам, существуют новые положения, в рамках которых состоялось перераспределение полномочий между парламентом, Президентом, правительством, но нет законов, которые бы прописывали их формат применения и реализации на практике. Кроме того, в Основном Законе нет целых разделов, которые могут регулировать общегосударственную деятельность, отметил В.ЮЩЕНКО.

“Страна возвращена в хаос, когда одна ветвь власти чувствует, что это уже не ее конституционные полномочия, другая еще не получила соответствующих регламентов и процедур, многие вопросы, в сущности, находятся в ожидании конституционной развязки”, - отметил Президент. Он выразил убеждение, что “методом решений подобного типа противоречий должна быть консолидирована позиция демократических сил Украины”. Он уточнил, что эти силы должны провести публичные согласования изменений, дополнений или формирования нового текста Конституции”.

Глава государства также отметил, что из-за изменений в Конституции существует очевидная диспропорция в принятии решений, как, например, формирование силового блока. Также Президент напомнил о таких противоречивых положениях Конституции как общий надзор прокуратуры, императивный мандат.

”Я не поднимаю эти темы, которые говорят лишь об одном: чем быстрее того, как будут сформированы основы коалиционной политики, тема проведения углубления конституционной реформы будет в повестке дня”, - отметил Президент.