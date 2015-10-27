Украина изучит рекомендации отчета БДИПЧ/ОБСЕ по совершенствованию избирательного процесса - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с обнародованием предварительных выводов Международной миссии по наблюдению за местными выборами в Украине.

"Высоко ценим беспрецедентное внимание, которое было продемонстрировано международным сообществом к местным выборам в Украине 25 октября. Свидетельством этого стало направление по приглашению украинской стороны рекордного в истории мониторинга за местными выборами в Украине количества наблюдателей – 1555, из которых 684 наблюдатели были направлены Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ), 57 – Советом Европы, 12 – Европейским парламентом. Рассматриваем это как признание международным сообществом важности продолжения соблюдения Украиной положительных стандартов в проведении демократических выборов, достигнутых в ходе президентских и парламентских выборов 2014 года. Понимаем, что избирательный процесс в Украине, как и в любой другой демократической стране, не лишен недостатков и требует дальнейшего совершенствования", - отмечается в комментарии МИД.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Международная миссия по наблюдению за местными выборами в Украине в составе БДИПЧ/ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европарламента обнародовала свои предварительные выводы по наблюдению за местными выборами, состоявшимися 25 октября.

Согласно заключениям, избирательный процесс был открытым, конкурентным, хорошо организованным и продемонстрировал уважение к соблюдению демократического процесса. В заключениях отмечается создание надлежащей законодательной базы для проведения демократических выборов, прозрачность и аккуратность процесса голосования и подсчета голосов; высоко оценена деятельность Центральной избирательной комиссии, прозрачное функционирование системы аккредитации международных наблюдателей и представителей общественности.

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Миссия констатировала, что ввиду незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и временного контроля незаконных вооруженных формирований над отдельным районами Донецкой и Луганской областей, значительная часть населения Украины не смогла принять участие в выборах.