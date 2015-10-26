В Виннице лидирует Моргунов, результат приближается к 50% - Гройсман

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поступают предварительные данные и из моей родной Винницы, где я был мэром с 2006 по 2014 год. Эти данные показывают, что со значительным отрывом лидируют "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Винницкая европейская стратегия", которые вместе набирают около 40% голосов. Среди кандидатов на должность городского головы лидирует Сергей Моргунов, который был поддержан обеими этими силами. По предварительным данным, его результат приближается к 50%", - написал глава парламента.

Он также поприветствовал достигнутый БПП и "Винницкой европейской стратегией" результат.

"Солидарность" и "Винницкая европейская стратегия" сработали как единая команда в ходе предвыборной гонки и, как и обещали избирателям, создадут ядро будущей проевропейской коалиции в городском совете. Это наша общая победа, которая позволит Виннице и далее сохранять лидерство в реформировании местного самоуправления", - отметил спикер ВР.