В каком статусе Ехануров?

Вчера Верховная Рада Украины приняла постановление об отмене постановления от 10 января 2006 года об отставке премьер-министра Юрия Єханурова и членов Кабинета Министров. Как сообщал УНИАН, авторами постановления были представители фракции Партии регионов. Один из них, Владимир Рыбак, основанием для этого решения назвал обращение Президента Украины от 12 января 2006 года о неконституционности решения об отставке правительства Еханурова. Таким шагом Верховная Рада решила продемонстрировать Президенту, что он не может распустить парламент за то, что последний не смог сформировать правительство в течение 60 дней, поскольку правительство Еханурова вроде бы не в отставке. Однако возникла правовая коллизия, поскольку 25 мая правительство Еханурова, в соответствии с Конституцией, сложило свои полномочия, уже находясь в статусе и.о.

УНИАН решил узнать мнение ведущих политологов: в каком статусе, на их взгляд, находится Кабинет Министров, сложивший свои полномочия, но возвращенный из отставки.

Владимир Полохало, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, народный депутат Украины:

СТАТУС БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ И КОРРУПЦИИ

Правительство сегодня находится в статусе бесконтрольном с точки зрения общества и политических сил, органом, который благодаря политически-парламентскому кризису имеет карт-бланш на распоряжение материально-финансовыми ресурсами. Для сегодняшних чиновников, если кто-то склонен к коррупции, это неограниченное поле для деятельности. Это опасно для государства. Есть серьезные сомнения того, что они воздержатся от искушения в момент, когда нет контроля ни со стороны политических сил, ни со стороны общества.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

НЕ ОТСТАВЛЕННЫЙ, А СЛОЖИВШИЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

Правительство остается исполняющим обязанности, временным правительством, которое не имеет полноценного легитимного статуса. Это значит, что Ющенко не имеет юридических аргументов для роспуска парламента. Правовые основания на это появились у Президента, когда прошло 60 дней на формирование нового правительства после отставки. А поскольку это правительство не считается отставленным, а лишь сложившим полномочия, то не работает норма Конституции, в соответствии с которой Президент может распустить Раду.

Владимир Корнилов, директор Украинского филиала Института стран СНГ:

СПОР ВОКРУГ ТЕРМИНОЛОГИИ

Кабинет Министров, в соответствии с логикой тех, кто выносил это постановление на голосование, находится в состоянии и.о. после сложения с себя полномочий. Все прекрасно понимают, что правительство Еханурова, в соответствии с Конституцией, сложило свои полномочия. И что Ющенко, если будет распускать Раду, будет считать 60 дней с даты сложения полномочий. Если вдруг дело дойдет до суда, возникнет спор вокруг терминологии: какая разница между отставкой и сложением полномочий. В Конституции эти термины трактуются по-разному. Чтобы юристы типа Романа Зварыча не вспомнили решения ВР от 10 января (о роспуске Кабинета Министров) и чтобы подстраховаться на всякий случай, Партия регионов решила отменить это постановление.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента":

ПРЕЗИДЕНТ НАРЫВАЕТСЯ НА “ПРЕВЫШЕНИЕ”

Я бы не воспринимал всерьез эту ситуацию. Речь идет о чисто юридической игре с политическим подтекстом. Решение Рады направлено лишь на то, чтобы не давать формальных оснований Президенту для роспуска ВР. В соответствующей норме Конституции речь идет именно об отставке правительства. А об этом было одно решение, принятое в январе этого года. Его отменили. Если правительство сложило полномочия, то обязательно должна решаться проблема формирования нового правительства, назначения нового премьера. Иначе это неопределенное состояние может длиться сколько угодно долго.

Сможет ли Президент воспользоваться правом роспуска? Здесь очень много юридических вопросов, которые может толковать лишь Конституционный Суд, а его сейчас нет. И потому Президент “нарывается” на превышение своих полномочий. Сомнение в легитимности такого решения будет иметь место. Правда, как по мне, это не так юридический, как политический вопрос.

Беседовал Дмитрий Стаховский