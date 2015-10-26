БПП заявляет, что победил в большинстве облцентров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"Мы сейчас имеем результаты параллельного подсчета голосов, который делал наш штаб. По результатам протоколов участковых избирательных комиссий с мокрыми печатями, имеем 70%", - сказал Кононенко.

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По его словам, у партии "первые места на востоке и на западе страны".

"Блок Петра Порошенко "Солидарнисть"... получил первые места в 14 областных центрах и в городе Киеве. Второе место мы получили в Одесской, Закарпатской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях", - сообщил Кононенко.

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Относительно первых мест он отметил, что речь идет "о Львовской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Житомирской, Ривненской, Херсонской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Черниговской, Киевской областях и городе Киеве".

"Только в Днепропетровской области у нас третье место", - сказал депутат.

В то же время Кононенко отметил, что 9 кандидатов от партии будут бороться за должности мэров облцентров во втором туре выборов.

"Мы имеем 9 представителей нашей партии, которые вышли во второй тур (выборов) городских голов", - сказал он.

Речь идет о Виннице, Луцке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Кировограде, Киеве, Полтаве и Чернигове.

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В свою очередь член центрального избирательного штаба "БПП "Солидарность" Сергей Таран отметил, что партия "будет иметь наибольшее количество депутатов на местных уровнях".

Кроме того, по словам Кононенко, БПП будет представлен "во всех советах Донецкой области".

Как сообщал УНИАН, второй тур мэрских выборов должен пройти не позднее 15 ноября.