Вехи недели. Выборы с продолжением, шантаж в Минске и люстрация с эмоциями

В последнее воскресенье октября украинцы выбирали местную власть. Надо сказать, что выборы оказались далеко не идеальными, но все же не такими страшными, как утверждали представители некоторых политических сил. Низкая явка – во многом «заслуга» политиков, предложивших избирателям повестку возможных досрочных парламентских выборов вместо предложений по решению коммунальных проблем. Да и разобраться в хитросплетении избирательного закона смогли далеко не все избиратели.

В разговорах о совокупном рейтинге партий в масштабах страны присутствует элемент манипуляции, скорее, можно говорить об определенных тенденциях. Начнем с представителей коалиции. «БПП-Солидарность» подтвердила реноме партии власти, получив присутствие во многих областных и городских советах. Лидер партии Виталий Кличко легко прошел во второй тур выборов мэра столицы, где его шансы на победу объективно высоки. «Самопомощь» усилила свое присутствие в местных советах, но Андрей Садовый не смог победить в выборах мэра Львова в первом туре. В местных советах станет больше «сердечников», но вряд ли настолько, чтобы Юлия Тимошенко начала осеннее наступление на власть. «Народный фронт» местные выборы пропустил, что выглядит проявлением инстинкта политического самосохранения со стороны Арсения Яценюка. Тот пытается изобразить праведный гнев в отношении чиновников, которых давно пора люстрировать, среди руководителей Государственной фискальной службы.

Радикальной партии Ляшко в борьбе за избирателя мало помогли и выход из коалиции в парламенте, и «тарифный майдан» у стен Кабинета Министров, в котором принимал участие сам вождь политической силы. «Свобода» успешно конвертировала в голоса избирателей статус «жертв режима», которыми выглядят для многих подозреваемые по делу о событиях 31 августа. «УКРОП» попытается 15 ноября доказать, что один из его лидеров, Борис Филатов, достоин управлять Днепропетровском. Конкуренцию ему составит представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, но это не единственный успех вчерашних «регионалов». Впрочем, говорить о том, что они смогут создать большинство в одном из облсоветов – рано.

Срыв голосования в Мариуполе, Сватово, Красноармейске связан не только с несовершенством закона. Можно констатировать, что на Донбассе постепенно появляются люди, готовые бросить вызов тем, кого еще вчера называли «хозяевами региона», но кто на поверку оказался способен управлять разве что гудками на своих предприятиях. Очевидно, что сложившуюся 25 октября ситуацию в своих интересах постарается использовать и Россия.

Ее марионетки из самопровозглашенных ДНР и ЛНР пытаются надувать щеки на переговорах в Минске и диктовать свои условия украинской стороне. Получается не слишком убедительно, хотя своих подручных на высшем политическом уровне поддерживает как лично Владимир Путин с призывами амнистировать боевиков и согласовывать с ними конституционные изменения, так и другие российские официальные лица.

Неожиданный импульс получила тема очищения власти. Конституционный Суд начал рассмотрение дела о конституционности закона об очищении власти, и от самого действа в связи с составом КСУ отдает театром абсурда. Не выдержали нервы у Егора Соболева, пообещавшего устроить революцию, если люстрация будет отменена. По причине испуга судей Конституционного Суда или по другим резонам, но рассмотрение представления было приостановлено.

Евгений Магда