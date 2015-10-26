ОПОРА зафиксировала очереди после завершения голосования на 1,7% избирательных участков

При этом, в ОПОРЕ отмечают, что тогда как в Одессе и Днепропетровске очереди наблюдались на 3% и 2,6% участков, соответственно, в Харькове – на 2,2% избирательных участков, передает Радио Свобода.

Попытки выдачи избирательных бюллетеней без законных оснований (наличия паспорта) имели место на 4,1% избирательных участков по всей Украине (по состоянию на 12:00 и 16:00 таких случаев фиксировалось на 7,2% и 4,6% участков, соответственно), еще более позитивной является тенденция к уменьшению таких нарушений в городах Одесса, Днепропетровск и Харьков, где выдача бюллетеней без паспортов зафиксирована на менее чем 1% избирательных участков по состоянию на 20:00, тогда как по состоянию на 16:00 такие нарушения были выявлены в 7,2% участков в Днепропетровске, 6,2% – в Одессе и 3,2% – в Харькове.

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Случаи нарушений тайны голосования по состоянию на 20:00 выявлены на 2,4% участков (по состоянию на 12:00 этот показатель составлял 2,6%). Однако в Днепропетровске и Одессе такие нарушения фиксировались наблюдателями значительно чаще – на 4,7% и 4,1% избирательных участков, соответственно, в Харькове на 1,7% участков было выявлено нарушение тайны голосования.

В последние часы голосования несколько возросло количество выявленных на участках случаев фотографирования бюллетеней – с 0,4% (по состоянию на 16:00) до 1,1% (по состоянию на 20:00) по Украине.

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Как сообщал УНИАН, гражданская сеть ОПОРА зафиксировала 1052 нарушения до момента закрытия участков.