Кличко считает неплохим свой результат на выборах мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Я как мэр столицы получил около 40% поддержки избирателей, и я считаю, что это неплохой результат», - подчеркнул Кличко.

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«Действительно, было бы хорошо, если бы была победа в первом туре, - это могло бы сэкономить много средств, но, несмотря на те условия, в которых мы работаем - сложные условия, я считаю, что это также неплохой результат и большое доверие от киевлян, которое мы должны отработать», - добавил Кличко.

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Он отметил, что готов во втором туре соперничать с любым кандидатом, который получит поддержку киевлян и будет на втором месте по результатам.

На вопрос журналистов, что повлияло на падение его поддержки по сравнению с прошлыми выборами (почти на 16%), Кличко ответил, что здесь сыграли роль экономические проблемы, характерные не только для Киева, но и для всей страны.