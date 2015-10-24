Фукуяма считает Евромайдан грандиозным историческим событием

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

«Я считаю Евромайдан грандиозным историческим событием, одним из самых знаменательных в наше время. Его значение выходит далеко за пределы Украины. Это грандиозная битва за расширение современных форм демократического правления», - сказал Фукуяма.

Аналитик отметил, что оценивает результаты Евромайдана более положительно, чем Помаранчевой революции.

«Главной проблемой Украины после Помаранчевой революции стали противоречия пришедших к власти сил, прежде всего Ющенко и Тимошенко. Они были заняты исключительно борьбой друг с другом, что привело к расцвету коррупции. Поэтому они не смогли побороть влияние олигархов, постепенно вернувших себе контроль над страной», - отметил он.

По словам Фукуямы, нынешним руководителям Украины удалось несколько снизить уровень коррупции и внедрить принципы публичного менеджмента в процесс управления.

«У вас действительно проводятся серьезные реформы, существует множество неправительственных организаций, активно развивающих гражданское общество. В этой связи я считаю, что США и Европейский Союз оказывают недостаточную поддержку здоровым силам украинского общества, особенно в условиях, когда оно сталкивается с серьезными проблемами, затрагивающими интересы сообщества мирового», - добавил аналитик.

Справка УНИАН. Френсис Фукуяма – американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. В этом году за книги «Возникновение политического порядка» (2011 год) и «Политический порядок и политический упадок» (2014 год) Фукуяма стал лауреатом премии Йохана Шютте, самой престижной премии в области политических наук.

Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992 год), в которой выдвинул теорию, что распространение либеральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества, а сама демократия может стать окончательной формой правления.