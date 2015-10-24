ЦИК отменила решение мариупольского избиркома о перепечатке бюллетеней

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии вечером в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что Мариупольская городская избирательная комиссия не выполнила требование ЦИК, согласно которому необходимо было до 22 октября включительно "определить не менее трех ее членов для получения соответствующих избирательных бюллетеней в упаковке предприятия-изготовителя от имени указанной избирательной комиссии, получить указанные избирательные бюллетени и передать их соответствующим районным в городе Мариуполе избирательным комиссиям в установленном порядке".

В ЦИК подчеркнули, что игнорирование Мариупольской городской избирательной комиссией обязательного к исполнению решения комиссии высшего уровня привело к необеспечению соответствующих избирательных комиссий избирательными бюллетенями.

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ЦИК отменила постановление этой комиссии от 23 октября 2015 года № 120 "О печати бюллетеней в независимой типографии" и обязала ее до 24 октября 2015 года включительно "получить соответствующие избирательные бюллетени в упаковке предприятия-изготовителя и передать их соответствующим районным в городе Мариуполе избирательным комиссиям в установленном порядке".

Вместе с тем, ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру Украины относительно проведения проверки изложенных в настоящем постановлении обстоятельств и принятия мер реагирования в соответствии с законодательством Украины.

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Как сообщал УНИАН, городская избирательная комиссия Мариуполя приняла решение перепечатать избирательные бюллетени на другой типографии. Вместе с тем, избирательная комиссия не признала старые бюллетени не действительными.