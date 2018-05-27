На подиуме – в моде славянские девушки, на конкурсах красоты – латиноамериканские

Украина представлена на самом престижном конкурсе красоты “Мисс Вселенная” уже на протяжении десяти лет. В этом году соревнование состоялось в Лос-Анджелесе 23 июля. Украинская участница Инна Цимбалюк, модель агентства “Карин”, вошла в двадцатку красавиц Вселенной (всего было 86 претенденток). На вопрос УНИАН отвечает основательница модельного агентства “Карин” Влада Литовченко. Считается что попасть в двадцатку – это неплохой результат. Вы разделяете это мнение?

Такой результат мы показали впервые. Для Украины – это действительно неплохая заявка.

Инна – красивая и хорошо подготовленная модель, но когда я зашла на сайт конкурса, то увидела, что в этом году на конкурсе “Мисс Вселенная” почти все участницы были очень красивы. Так традиционно складывается, что преимущество отдают все же девушкам с латиноамериканской внешностью. То есть девушкам с самым ярким и сексуальным эффектом.

Хотя бывало выбирали и представительниц с классическим типом красоты. Например, Наталью Глибову, канадку российского происхождения, победительницу прошлогоднего конкурса “Мисс Вселенная”, проходившего в Бангкоке. Или Оксану Федорову, которая победила на конкурса “Мисс Вселенная” в 2002 году, тоже с классическим типом славянской красоты.

В целом какие-то прогнозы на проекты такого уровня давать невозможно. По каким параметрам судьи выбирают красавиц – определить очень тяжело. Не забывайте, что на конкурсе есть традиционное жюри и жюри внутреннее, которое наблюдает за девушками в процессе соревнований, смотрит, как они ведут себя ежедневно, как общаются между собой, насколько они добросовестны, ответственны и обязательны. По моему мнению, войти в двадцатку при наличии восьмидесяти шести претенденток – хорошо.

Преимущество не за теми девушками, у которых амбиции плещут через край, а за теми, которые, при всех своих внешних данных, еще имеют хорошее образование, перспективы в профессии. Просто красавицы редко побеждают, здесь делается акцент на личных качествах, на том, чтобы девушка была достойной этого звания. Так как красота без какого-то обрамления, без харизмы – пустая красота. К сожалению, это та красота, которой сейчас очень много среди молодых девушек в Украине. Мужчины говорят, что сейчас много красивых девушек, но, к сожалению, они пусты, необразованны, у них нет в жизни цели. Такая красота через час общения становится неинтересной.

Вы говорите, что часто побеждает латиноамериканский тип красоты, А как в целом меняется мода на красоту в последние годы?

Нужно различать конкурсы красоты и подиум (выступление моделей. – Авт.).

На подиумах происходили изменения... Сначала были в моде бразильские модели. Потом стала модной славянская красота (Наталия Водянова, Евгения Володина, Полина Куклина, Наталия Гоций представляют сугубо украинский тип красоты). Латинская красота яркая, славянская – классическая, мягкая. Эта красота многогранна, из нее можно лепить абсолютно все образы.

В конкурсах красоты приоритет все же за латиноамериканскими девушками, но побеждают и европейки.

На какой тип красоты выше спрос в престижных западных агентствах?

На разные типы... Красивые девушки рождаются везде, как всегда, только нужно открыть эту красоту, найти и развить ее. Не только за счет внешних данных, но и за счет внутреннего наполнения, духовности.

Я сталкиваюсь с той проблемой, что красивые девушки часто не понимают, что нужно делать со своей красотой. Славянки красивы и в то же время ленивы. Они хотят работать, но рабочий режим их убивает, они быстро устают, через 2–3 недели хотят вернуться домой. Там есть все условия для жизни и труда, но там нужно жить самостоятельно.

Недавно одна 16-летняя модель попала в Англию. Ее родители были шокированы тем, что английское агентство не следит за каждым ее шагом, как здесь. Ей просто дали адреса кастингов. Кастинги – это профессиональные отборы. Она приезжает к клиентам, и там проходит просмотр, после этого ее уже отбирают для определенной работы. Эта девушка растерялась, сидела возле станции метро плакала. Родители удивлялись, что она должна ходить в магазин, покупать продукты, сама готовить.

Это тяжело морально, психологически, потому что ребенку 16 лет, ей нужно адаптироваться в новой стране, нормально питаться. Поэтому побеждают девушки сильные – с внутренним стержнем, которые умеют выживать в любых условиях.

У нас организацией конкурса занималась Александра Николаенко, которая руководила украинским проектом “Стань Мисс Вселенная”. Саша – победительница конкурса “Мисс Украина 2001”, финалистка конкурса “Мисс Мира 2001”, участница конкурса “Мисс Вселенная 2004”. На этом же конкурсе в прошлом году она была членом жюри. Она знает дело и она квалифицированно готовила Инну.

Вопрос о критериях отбора лучших среди красивейших. Играют ли какую-то роль, скажем, политические мотивы, популярность определенной страны? Можно ли проплатить такой конкурс? Например, когда соревнование выиграла российская девушка в 2002 году, ходили слухи, что ей оплатил победу кто-то из путинских олигархов. Обычно все конкурсы красоты сопровождаются слухами и толками. Красота всегда будет находиться под увеличительным стеклом.

Часто задают вопрос о проституции в модельном бизнесе. Я отвечаю, что проституция в модельном бизнесе не больше и не меньше развита, чем среди студенток, врачей и т.д.

Обо мне тоже говорили, что конкурсы проплачены. Любой успех женщины объясняют тем, что это кто-то за нее сделал, кто-то помог. Мне даже тяжело представить, сколько бы стоило первое место на “Мисс Вселенной”.

Приятно, что владельцем конкурса является всемирно-известный магнат, который может себе позволить выбирать честно и справедливо.

Этим летом девушки “болеют” модными диетами. А как принято худеть у профессиональных красавиц? Похудение – это внутренняя установка. Женщины хотят худеть, но они не готовы к этому, поэтому мучают себя всевозможными диетами, чаями. Мне кажется, без выработанной программы эти меры только во вред.

К красоте нужен комплексный подход, установка, желание быть красивой и стройной плюс спорт (это могут быть активные игры, конный спорт, плавание, фитнесс). Но главное, чтобы это было системно. Обязательно – массажи: антицеллюлитные, укрепляющие, подтягивающие. Есть немало салонов, и женщины, даже получая небольшую плату, могут это себе позволить. Ну и нужно помнить о рецепте от Майи Плисецкой: идеальная диета – это когда съесть на ведро меньше, чем обычно.

Ольга Пицишин, Маша Мищенко

Двадцатка финалисток (в порядке размещения на сайте конкурса)

Зулейка Ривера Мендоза, Пуерто-Рико

Курара Чибано, Япония

Лаурина Гиллерон, Швейцария

Лурдес Аревалос, Парагвай

Тара Коннер, США

Алисия Паникиан, Канада

Кениша Том, Тринидад и Тобаго

Дезира Дюран, Боливия

Присцилла Пералес, Мексика,

Валера Доминикез, Колумбия,

Дина Фекаду, Эфиопия,

Анна Литвинова, Россия,

Рафаела Занела, Бразилия,

Бетина Форби, Дания,

Жозефина Алханко, Швеция,

Чарм Онварин Останод, Таиланд,

Адриен Бенде, Венгрия,

Неха Капур, Индия,

Магали Ромителли, Аргентина,

Инна Цимбалюк, Украина