Украинское масло напугало Европу

Орган защиты потребителей распространил предупреждение по ЕС: в украинском подсолнечном масле обнаружены примеси нерастительного происхождения… Ведется расследование… Чиновники отмалчиваются…

23 апреля этого года Франция через Генеральный директорат Европейской комиссии по защите здоровья и прав потребителей (ЗЗПП), находящийся в Брюсселе, распространила предупреждение по странам-членам ЕС о том, что в партиях подсолнечного масла украинского производства обнаружены значительные примеси масел нерастительного происхождения. При более подробном анализе европейские эксперты и компании установили, что в некоторых партиях масла содержится более 10% машинных и промышленных масел. Специальный сигнал тревоги был распространен по странам ЕС. Масло было изъято с полок французских и испанских супермаркетов довольно быстро, однако история на этом не закончилась.

Мы связались с Брюсселем. Там пресс-секретарь комиссии по защите здоровья и прав потребителей Марие-Антине Кервен сообщила УНИАН, что 6 мая служба ЕС установила, что подозрительное масло могло попасть и на другие рынки стран ЕС, и рекомендовала всем странам изъять из оборота масло украинского производства, если оно содержит более 10% таких примесей. После этого сигнала, греческое Министерство развития заявило, что, по разным оценкам, от одной до трех тысяч тон подозрительного масла было импортировано греческой компанией “Манос” на греческий рынок.

7–9 мая после пробных замеров Греческая организация по контролю за продовольственными товарами начала изъятие из продажи более 12 наименований продуктов – от масел до майонеза, при изготовлении которых использовалось украинское растительное масло.

Как сообщил начальник таможни в греческом порту Волос Василис Раптис, с 24 апреля по 7 мая греческая таможня дала добро на ввоз 1 тысячи 185 тон растительного масла. Тем не менее, во время растаможки греческие власти провели обычный анализ масла, который не обнаружил подозрительных примесей или повышенной радиации. Тем не менее, греческий чиновник признал, что аппаратура на местах была бы не способна выявить такого рода примеси. В комментарии УНИАН Раптис отметил, что после национальной тревоги образцы масла были отправлены на анализ в Главную национальную лабораторию в Афинах. Результаты анализов ожидаются со дня на день.

Начальник таможни подтвердил: в документах на продукцию указывается, что растительное масло действительно украинского производства и получателем является греческая компания “Манос”. Отправителем масла является швейцарская компания, название которой греческий чиновник назвать отказался. УНИАН связался с компанией “Манос”, ее представители разговаривали довольно раздраженно. Представиться отказались, на просьбу назвать атрибуты их оффшорного партнера почти кричали в трубку: мы не обязаны называть имена наших партнеров, это – неэтично. Затем они отсылали корреспондента УНИАН по разным телефонам, а там и вовсе перестали отвечать на звонки.

Ранее заместитель министра развития Георгос Влахос сказал нам, что компания могла бы принять более действенные меры для проверки импортируемой в Грецию продукции, и к ней будут применены самые строгие санкции. В то же время источники, близкие к компании, информировали УНИАН, что указанное содержание минеральных масел не составляло опасности для здоровья человека. И что такой процент примеси может быть обусловлен тем, что растительное масло перевозили в цистернах, которые могли просто забыть промыть после предыдущих грузов.

На сегодня нам пока неизвестно, какой украинский поставщик продал масло швейцарской компании.

Европейские масс-медиа сообщают, что кроме Греции, Франции и Испании, растительное масло подозрительного происхождения было направлено в Голландию, Италию, Великобританию.

УНИАН связался с Министерством аграрной политики Украины.. Пресс-секретарь МинАП Наталья Черемшинская, в частности, сказала, что министерство не готово комментировать ситуацию, поскольку сейчас идет расследование, в котором заняты также Министерство здравоохранения и Министерство экономики. Все совещания по этому вопросу проходят в Минэкономики. Процедура импорта растительного масла очень сложная, сначала из каждой цистерны сливается бутылка растительного масла, она опечатывается сургучом, и это масло какое-то время сохраняется. И для того, чтобы сравнивать анализ масла из цистерны и бутылок, нужно время. А пока проходит расследование, никто ничего не комментирует.

Эксперты, согласившиеся в частной беседе прокомментировать ситуацию с маслом, считают, что если в растительном масле и содержится повышенное содержание машинных масел, то, скорее всего, в этом таки есть вина Украины. Тем не менее, поскольку содержание примесей не содержит опасной для здоровья человека дозы, поднятый ажиотаж и изъятие продукта вряд ли были оправданы, и, скорее всего, наша страна будет защищать наш продукт в Европейском суде.

Любопытно, что руководитель ассоциации масложировых предприятий «Укролияпром» Степан Капшук не нашел времени прокомментировать нам эту скандальную ситуацию. Его секретарь разговаривала с нами так: «Кто это вам сказал про масло? Какие это у вас источники?.. Мы во все посольства все отправляли, но вам сказать ничего не можем. Все. Точка».

Что ж, ответ на вопрос, сможет ли себя защитить страна, чьи «жировики» неспособны сформулировать внятное объяснение ситуации даже своим СМИ, виден достаточно ясно.

Всеволод Самохвалов, Афины