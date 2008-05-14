Ющенко считает, что Верховная Рада ведет себя недостойно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что существующие политические противоречия в Украине носят не персональный, а институционный характер. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Всемирная служба Би-Би-Си» в Лондоне, где находится с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главными темами интервью стали внутриполитическая ситуация в Украине, перспективы евроатлантической интеграции нашего государства, а также развитие украинско-российских отношений после избрания нового Президента России, вопрос урегулирования замороженных конфликтов.

Говоря о внутриполитической ситуации в Украине, В.ЮЩЕНКО отметил: «Мне досадно, что парламент начинает становиться жертвой определенных политических интриг, которые принадлежат даже не оппозиции, а определенным политическим силам большинства, действующей власти». Он назвал такую политику недостойной.

Президент объяснил, что существующие политические противоречия носят не персональный, а институционный характер. Эту ситуацию, по его мнению, можно устроить через проведение прозрачной конституционной реформы.

Интервью с Президентом Украины будет транслироваться в полном объеме Украинской службой Би-Би-Си, фрагменты интервью будут использованы английской редакцией для программы новостей «Newshour» и Российской службой Би-Би-Си. Полный текст интервью будет размещен на сайтах Би-Би-Си на трех языках: украинском, английском, русском.

Также в рамках рабочего визита Великобританию В.ЮЩЕНКО дал интервью британскому телевизионному каналу Sky News.

Основными темами разговора стали европейская и евроатлантическая интеграция Украины, украинско-российские отношения, внутриполитическая ситуация в Украине. В интервью Президент рассказал об усилиях украинской власти относительно международного признания Голодомора геноцидом украинского народа. В.ЮЩЕНКО также прокомментировал состояние украинско-британских отношений и рассказал о своих ожиданиях от визита в Великобританию.

Интервью выйдет в эфир в программе международных новостей на канале Sky News в пятницу, 16 мая, ориентировочно, в 18.00 по киевскому времени, а также в полной версии в воскресенье, 18 мая, сообщает пресс-служба главы государства.