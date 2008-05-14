БЮТ готов пойти на обмен ”досрочные выборы – поддержка Януковича”

Блок Юлии Тимошенко может согласиться на досрочные парламентские выборы в обмен на принятие изменений в Конституцию Украины. Об этом заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в эфире “5-го канала”.

Реагируя на высказывания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, продемонстрированные в сюжете телеканала относительно новой Конституции и ситуации в стране, А.ТУРЧИНОВ выразил мнение, что вся эта риторика свидетельствует о желании оппозиции пойти на досрочные выборы. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что БЮТ не боится досрочных выборов, и мог бы на них согласиться, однако без внесения изменений в Конституцию новые выборы, по его убеждению, ничего не дадут.

Он подчеркнул важность перераспределения полномочий ветвей власти, чтобы каждая ветвь несла ответственность за ситуацию в стране. “Не хотите сильный парламент и правительство, давайте делать сильного Президента”, - сказал А.ТУРЧИНОВ, прибавив, что является недопустимой ситуация, когда сегодня лишь одна ветвь власти несет ответственность, а другая – пытается лишь руководить.

На уточняющий вопрос, готов ли БЮТ пойти на обмен “досрочные выборы – Конституция”, А.ТУРЧИНОВ ответил утвердительно.

"Если оппозиция поставит условие, что мы поддержим Конституцию (изменения в Конституцию от БЮТ), но за это мы хотим досрочные выборы, мы готовы будем на это пойти, чтобы Конституция была сбалансирована и опять не было перекосов в ту или другую сторону", - сказал А.ТУРЧИНОВ.