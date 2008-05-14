Комитет избирателей хочет, чтобы СБУ и МВД контролировали выборы в Киеве

Комитет избирателей Украины выражает обеспокоенность информацией о планах и сценариях различных политических сил относительно срыва выборов в Киеве или фальсификаций их результатов.

Как говорится в сообщении пресс-службы КИУ, переданном УНИАН, в СМИ появилась информация о блокировке работы избирательных комиссий, подкупе избирателей и других злоупотреблениях. Подобную информацию, отмечает пресс-служба, КИУ получает также от членов участковых комиссий и избирателей.

Ввиду этого, говорится в сообщении пресс-службы КИУ, 14 мая 2008 года Комитет избирателей Украины обратился с открытым письмом к Министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, в котором призывал правохранителей инициировать проведение специального профессионального расследования относительно отмеченных фактов и взять под личный контроль ситуацию с киевскими выборами. В письме также отмечается, что «проведение выборов в столице Украины – городе Киеве – имеет исключительно важное значение для избирателей города, а также для сохранения конституционного строя и порядка в государстве, развитии демократических институций и международной репутации Украины. Выборы должны состояться на высоком организационном уровне, в соответствии с украинским законодательством, без незаконного вмешательства в ход выборов, без провокаций и срывов».