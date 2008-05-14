Тимошенко намерена добиться увольнения трех губернаторов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО потребовала от председателей областных государственных администраций до конца полугодия провести работы по существенному снижению задолженности по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабмина при участии губернаторов. (УНИАН: по данным Госкомстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в первом квартале текущего года выросла по сравнению с началом года на 3,5% (или на 23,7 млн. грн.) и на 1 апреля составила 692,4 млн. грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в ходе сегодняшнего разговора с губернаторами найдено взаимопонимание и выстроено сотрудничество.

Премьер также напомнила, что будет просить Президента Виктора ЮЩЕНКО уволить губернаторов трех областей, в которых по итогам мая будет отмечен самый высокий уровень инфляции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня в ходе заседания правительства губернаторами ряда областей были обсуждены механизмы сокращения инфляции.

«Больше трех часов мы слушали этот вопрос (доклад губернаторов о причинах инфляции – УНИАН) и поняли, что достаточно вяло в областях ведется работа по этой теме. И именно поэтому правительство приняло решение всем главам облгосадминистраций дать один месяц – май… Это месяц мы дали для того, чтобы они продемонстрировали выполнение законов и постановлений правительства, и вместе с правительством сработали для того, чтобы в стране инфляция прекращалась», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.