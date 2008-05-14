Черновецкий хочет, чтобы Медведько наказал Луценко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой привлечь министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО к ответственности за распространение информации о вручении ему повестки в столичное Управление по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мэр назвал провокацией заявление пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины о «якобы вручении ему повестки».

«Я категорически заявляю, что за всю свою жизнь никогда не получал никаких повесток ни от каких органов, хотя, как и каждый гражданин, не застрахован от произвола коррумпированных силовых структур. Я точно знаю, что господа Александр ТУРЧИНОВ и Ю.ЛУЦЕНКО готовят всевозможные провокации в связи с очень низким рейтингом подконтрольных им политических структур», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он обвинил органы внутренних дел в коррумпированности. «По всем вопросам я всегда готов отчитаться киевлянам и, как и ранее, заявляю, что милиция коррумпирована, а при Ю.ЛУЦЕНКО коррупция в МВД только усилилась. Сегодня высшие должностные лица МВД контролируют поставки наркотиков, игорный бизнес, незаконную торговлю, а потоки незаконных денежных средств распределяются среди высших эшелонов МВД».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что изменить ситуацию может только честное правительство. «Но пока эти факты противоправных и противозаконных действий силовых структур в отношении граждан Украины будут иметь место, я буду говорить о них вслух», - подчеркнул мэр Киева.

«Я продолжаю исполнять свои обязанности в качестве Киевского городского председателя. Сегодня, например, был на открытии школы и не получал никаких повесток, о которых заявляет пресс-служба МВД. Прежде чем распространять подобные выдумки, пусть Ю.ЛУЦЕНКО покажет повестку с моей подписью. И я требую, чтобы он всем киевлянам дал объяснение, по каким причинам он и его пресс-служба делают подобные заявления», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель подчеркнул, что он обратился в прокуратуру для того, чтобы показать пример гражданам Украины, как защищать свою честь и достоинство от милицейского произвола.

«Я прошу киевлян не верить провокаторам от политики, даже если они носят государственную милицейскую форму. Я обратился в Генеральную прокуратуру о привлечении ЛУЦЕНКО к ответственности за ложь, провокации и клевету. На своем примере я покажу киевлянам и всем гражданам Украины, как защищать собственную честь и достоинство от милицейского произвола и провокаций. И это дело я доведу до конца», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что сегодня сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в городе Киеве (ул. Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований закона Украины «О борьбе с коррупцией».