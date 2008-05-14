С чем Тимошенко вышла от Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что в повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады будут включены три законопроекта об антиинфляционных мерах, а также вопрос о замене руководства Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя результаты сегодняшней встречи в Секретариате Президента.

«Многое обсуждалось. Но, честно говоря, я не могу сказать, что достигли какой-то четкой и конкретной договоренности. Но из всего разговора я поняла, что наконец-то завтра первыми законопроектами в повестку дня будут включены три антиинфляционных закона, которые уже есть в парламенте и рассмотрены фракциями, а также вопрос о смене руководства Фонда госимущества, которой запятнало себя коррупцией и продолжает покрывать коррупцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также рассчитывает, что антиинфляционные законопроекты поддержат все народные депутаты.

«Я надеюсь, что демократическая коалиция поддержит эти законопроекты единогласно. Собственно говоря, я думаю, что и другие фракции для того, чтобы остановить инфляцию, также их поддержат», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что если эти вопросы не будут включены в завтрашнюю повестку дня работы ВР, то это будет свидетельствовать о том, что снова повлиял политический фактор. «Я надеюсь завтра на позитивное решение», - отметила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что получила приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять участие в этой встрече через председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Насколько мне была известна информация от председателя Верховной Рады, должна была быть проведена встреча Президента и премьер-министра. Но когда я туда пришла, там уже были представители всех политических сил, представленных в парламенте, а также секретарь СНБО и еще несколько функционеров Секретариата Президента. И разговор был посвящен тому, чтобы найти путь для возобновления работы парламента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Секретариате Президента состоялся общий разговор без четкого подведения итогов.

Отвечая на вопрос журналистов, каковы будут действия фракции БЮТ в случае невключения в повестку дня названных законопроектов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Если они не будут включены, то мы снова будем собирать коалицию и советоваться».

Как сообщал УНИАН, 13 мая представители БЮТ заблокировали работу Верховной Рады с требованием принять антиинфляционные законы.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.

Также премьер подчеркнула, что правительство внесло еще 30 ключевых для экономики законопроектов, рассмотрение которых, по ее словам, на сегодня блокируется.

Сегодня утром представители фракции БЮТ снова заблокировали трибуну и президиумы ВР, требуя принятия антиинфляционных законов, в связи с чем председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК закрыл заседание парламента.

Он заявил, что премьер-министра дезинформируют о преднамеренном блокировании рассмотрения правительственных законопроектов в Верховной Раде. По словам А.ЯЦЕНЮКА, если бы не было блокирования работы ВР, то уже сегодня депутаты рассмотрели бы законопроекты, которые носят стимулирующий экономический характер. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что эти законопроекты будут включены в повестку дня на эту пленарную неделю.

После закрытия заседания ВР в Секретариате Президента состоялась встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКОМ и лидерами фракций парламента. Также на встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и его заместитель - представитель Президента в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО.