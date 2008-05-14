У Литвина требуют подтвердить наличие коалиции

Депутатская фракция «Блок Литвина» требует подтвердить наличие коалиции.

Об этом говорится в заявлении депутатской фракции, переданном УНИАН сегодня.

В частности, Блок Литвина требует, чтобы каждый член юридически оформленной парламентской коалиции подтвердил свое дальнейшее участие в ней. Фракция подчеркивает, что необходимо четко и однозначно выяснить наличие этой коалиции, которая несет ключевую ответственность за работу Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

Также фракция требует дать оценку “персональной возможности каждого руководителя центральных органов исполнительной власти эффективно выполнять весь объем полномочий и обязанностей”. И именно на этой основе поставить и решить вопрос о переформатировании персонального руководящего состава структур исполнительной власти.

Кроме того, Блок Литвина требует немедленно обнародовать реальную информацию о социально-экономическом состоянии страны на специально созванном для этого заседании Верховной Рады с участием Президента, правительства и руководителей регионального уровня.

Также депутаты Блока Литвина призывают публично определить пакет системных мероприятий по преодолению кризисных явлений, обеспечению стабильности в государстве с четким приоритетом на реализацию жизненно важных человеческих запросов.

”Именно сейчас, как никогда, Украине нужна власть, которая бы отражала интересы и нужды украинского народа, а не политиков. В ином случае народ должен окончательно отказать такой власти в поддержке и заставить ее уйти совсем”, - говорится в заявлении, подписанном председателем фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.