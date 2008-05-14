Повестка Черновецкому “совпала” с избирательной кампанией?

Генеральный директор юридической компании «Дорофеев, Скуративский и партнеры» Дмитрий ДОРОФЕЕВ усматриваетв действиях подчиненных министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО политические мотивы. (Как сообщила пресс-служба МВД, сегодня сотрудники милиции якобы вручили киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку для ознакомления с материалами относительно нарушения требований закона о борьбе с коррупцией).

“Подчиненные министра своими действиями запугивают киевлян перед выборами, – сказал юрист, комментируя журналистам сообщения о вручении повестки городскому председателю. «Действия анонимных лиц, которые не представились сотрудниками МВД при вручении повестки, являются грубым нарушением законодательства и ни чем другим, как предвыборной провокацией», – считает Д.ДОРОФЕЕВ.

Юрист убежден, что это был “обычный черный пиар, направленный на дискредитацию киевского городского головы его политическими оппонентами”.

«Сегодняшние действия сотрудников МВД являются настоящей провокацией и грубым нарушением законодательства, – заявил он. – Факт вручения повестки для явки в правоохранительные органы подтверждается исключительно наличием подписи гражданина, которого туда вызывают, его ближайших родственников либо лица, уполномоченного представлять его интересы».

Юрист считает, что такие действия сотрудников МВД являются плохим примером для “рядовых работников милиции”. “Киевляне должны требовать от правохранителей полного соблюдения законодательства при вручении повесток, иначе могут серьезно пострадать от действий милиции, – сказал Д.ДОРОФЕЕВ.

Он также заявил, что пресс-служба МВД не имела права рассылать неправдивую, по его словам, информацию о вручении повестки Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.