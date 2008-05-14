Богатырева возмутилась тем, как Тимошенко обошлась с Ющенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА заявляет, что блокирование БЮТ выступления Президента Виктора ЮЩЕНКО в Верховной Раде является «навязыванием одностороннего понимания и эгоистичной логики в управлении страной».

Об этом говорится в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «13 мая украинская политическая элита в парламенте подошла к критической черте: публично на кон национальной стабильности были выставлены политические амбиции и безответственность».

Она констатировала, что впервые в практике демократии руководящая часть политической парламентско-правительственной коалиции выдвинула ультиматум Президенту и поправ право и мораль отказала главе государства выполнить конституционную функцию – обратиться с ежегодным посланием к парламентариям и народу. По убеждению секретаря СНБО, “это поставило под сомнение истинность и искренность намерений фракции БЮТ выполнять свои обязательства перед избирателями и партнерами по коалиции, эффективно и стабильно заниматься законотворческой работой в парламенте после досрочных выборов».

Как отмечает Р.БОГАТЫРЁВА, беспрецедентное блокирование трибуны Верховной Рады является действиями за пределами демократического диалога. По ее словам, это расценивается обществом как попытка перейти к императивной политике диктата и шантажа. “Фактически, подорвано доверие к демократической парламентской коалиции, которая заявила о приоритете президентской программы. Парламенту искусственно навязывается очередной непредсказуемый кризис, результатом которого появляется экономическая нестабильность и общественное напряжение”, говорится в заявлении.

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что Послание Президента к украинскому парламенту – “это стратегический план, адресованный, в первую очередь, законодателям и Кабинету Министров”, цель которого – преодолеть, прежде всего, социально-экономический кризис и сделать невозможным переложение его последствий на простых украинцев.

По словам секретаря СНБО, “Президент, владея прямым мандатом на управление страной от украинского народа, ведет открытую и аргументированную дискуссию по всем аспектам национального интереса. Его конституционная задача – быть центром и одновременно локомотивом программного развития и идеологии прогресса”.

Как отметила Р.БОГАТЫРЁВА, «история современных демократий свидетельствует об эффективности и неотложности консолидации всех политических сил в условиях долговременного кризиса именно вокруг лидера нации, каковым является В.ЮЩЕНКО. Потому что именно он представляет интересы всех без исключения партийных и непартийных граждан Украины”. В этом смысле, подчеркнула она, “организация параллельных и кулуарных «конституционных процессов» политиками, партиями и их блоками, уже сейчас превращает будущую третью украинскую Конституцию в заложники политических амбиций и противоречит интересам всей нации”.

По мнению Р.Богатырёвой, вчера в парламенте была представлена «модель Конституции», которая готовится Кабинетом Министров и фракцией БЮТ. “Не трудно догадаться, что и механизм принятия новой Конституции, и способ управления страной при таком Основном Законе будут носить силовой, авторитарный характер. Очевидно, руководителям такой демократии планируется одна политическая сила с одним и, обязательно, бессменным лидером. Не случайно лидер БЮТ с другой трибуны заявила: «Я начинаю действовать. И действовать чрезвычайно жестко», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она подчеркнула, что “еще есть время признать ошибки и принять решения, которых ждет мудрый украинский народ. Это единственное отвечает национальному интересу и служит прогрессу. Разочарование, усталость, социальная депрессия, безразличие – это то, что может быть результатом без воли суверена перейти к конфронтации в системе политической власти. Оно несет в себе фатальную угрозу национальной безопасности и разрушает стабильность”.

«Национальная безопасность Украины требует принять решение под руководством Президента о едином процессе подготовки новой редакции Конституции, об ответственном плане стабильной деятельности политического большинства в демократическом диалоге с Президентом, о честной ответственности правительства за состояние социально-экономической политики, об активном участии оппозиции в конструктивном диалоге по обеспечению стабильности и защиты национального интереса и личной ответственности каждого из политиков за выполнение добровольно взятых на себя обязательств. Это и является первоочередным в пакете мер по преодолению политической инфляции правительством и парламентом и примером ответственного служения украинскому народу», отмечается в заявлении Р.Богатырёвой.