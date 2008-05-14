Экс-начальник военной разведки думает судиться с Ющенко

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр ГАЛАКА не исключает, что обратится с иском к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, поскольку в указе о его увольнении не была указана причина освобождения.

Об этом А.ГАЛАКА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Окончательно я не принял решения, но я все-таки думаю, что обращусь в суд для того, чтобы меня уволили в соответствии с законом”, - сказал А.ГАЛАКА.

При этом он отметил, что не поднимает вопрос о своем восстановлении в должности руководителя разведки. А.ГАЛАКА заметил, что в его трудовой книжке как государственного служащего в соответствии с требованиями закона обязательно должна быть указана причина увольнении.

«Закон должен быть один для всех – будь то для Президента или гражданина. Если так будет - в Украине будет все в порядке», - отметил он.

В то же время А.ГАЛАКА заметил, что, несмотря на отсутствие формальных причин для увольнения, он был снят с должности из-за «политических и имущественных вопросов». В частности, он заметил, что выступал категорически против перевода из Рыбальского полуострова Главного управления разведки, территория которого занимает 11 га.

Он напомнил, что 13 июня 2005 года уже был освобожден от занимаемой должности из-за подозрения в причастности к отравлению В.ЮЩЕНКО, но восстановился в должности через суд.

Как сообщал УНИАН, А.ГАЛАКА возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины с 2003 года.

Указом Президента В.ЮЩЕНКО от 13 июня 2005 года А.ГАЛАКА был освобожден от должности начальника Главного управления разведки Минобороны. В течение двух месяцев продолжалось судебное разбирательство дела по иску А.ГАЛАКИ к Президенту Украины по поводу его безосновательного отстранения от исполнения служебных обязанностей. 25 августа суд принял решение, в соответствии с которым, освобождение А.ГАЛАКИ от должности признано неправомерным. Суд возобновил его в должности с 13 июня. 28 сентября 2005 года Президент восстановил А.ГАЛАКУ в должности начальника Главного управления разведки Минобороны.

18 января 2008 года на сайте Президента Украины был обнародован указ главы государства В.ЮЩЕНКО о назначении Виктора ГВОЗДЯ начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. До этого назначения В.ГВОЗДЬ работал в Секретариате Президента.

Перед этим глава государства освободил А.ГАЛАКУ от должности начальника Главного управления разведки Минобороны.