Яценюк: парламент будет разблокирован

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК уверен, что работа парламента будет разблокирована.

Об этом говорится в комментарии А.ЯЦЕНЮКА, переданном УНИАН его пресс-секретарем.

Он считает, что на данном этапе работа парламента зависит исключительно от функционирования коалиции.

«Эта проблема существует на протяжении всего созыва парламента. А именно отсутствие согласованных и четких действий участников коалиции. Уже прошло много времени для того, чтобы наладить такую работу внутри коалиции. Далеко еще не все методы и средства исчерпаны для полноценного функционирования парламентского большинства», - заверяет председатель Верховной Рады.

Он отметил необходимость для политических партий – членов коалиции избегать внешних влияний на их деятельность. «Народные депутаты – это представители отдельной ветви власти. Поэтому каждому нужно заниматься своим», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Можно было найти хоть какое-то объяснение блокированию трибуны оппозицией. Чего не скажешь о блокировании трибуны, которое происходит сегодня. Я готов ставить на голосование любые вопросы, направленные на решение экономических проблем государства. Но, к сожалению, проблема лежит не в плоскости законотворчества. Парламент будет разблокирован, вопрос в том, насколько быстро. Промедление очень дорого стоит для государства», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Парламент продолжит свою работу завтра. Работа начнется в 10.00 с Согласительного совета руководителей фракций.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей. Фракция БЮТ требовала до выступления Президента в Верховной Раде принять антиинфляционные законы и кадровые решения, в частности, относительно смены председателя Фонда государственного имущества Украины. Из-за блокирования глава государства так и не выступил с посланием. После закрытия заседания ВР премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.

Сегодня утром представители фракции БЮТ опять заблокировали трибуну и президиум ВР, требуя принять антиинфляционные законы, из-за чего председатель ВР А.ЯЦЕНЮК закрыл заседание парламента.