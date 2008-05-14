УБОП не смог прорваться к Черновецкому с повесткой?

Советник мэра Киева по вопросам СМИ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляет, что представители милиции не вручали Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку в правоохранительные органы.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Киевского Медиа Холдинга Дмитрий КОЗОНАК.

«Мы имеем все необходимые доказательства того, что распространенное пресс-службой МВД сообщение о вручении Киевскому мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестки в правоохранительные органы является абсолютной ложью министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, направленной на запугивание киевлян перед выборами провокаторами с числа своих подчиненных», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.

При этом он подчеркнул, что сегодня на открытии детского садика-школы видел, как три мужчины «пытались прорваться к киевскому мэру, когда тот садился в машину».

«Листок от неизвестных лиц выхватил личный охранник киевского мэра. Я требую установить личности этих жуликов. Мы опубликуем эти фотографии в газете «Хрещатик». Я призываю всех честных журналистов выступить против милицейского беспредела и не поддаваться на провокации, которые взяли на вооружение политически озабоченные органы», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.

Как сообщал УНИАН, начальник пресс-службы Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что сегодня сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВД Украины в г.Киеве (ул. Антоновича, 114) для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований закона Украины «О борьбе с коррупцией».