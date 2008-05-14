Янукович: пройдет немного времени, и этот период буде ”черным” в истории Украины

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что досрочные выборы городского председателя Киева станут «очередным примером очередного произвола власти и политических сил, стоящих за властью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Енакиево Донецкой области.

В.Янукович уверен, что «эти выборы будут проходить с нарушением Конституции Украины, как и раньше прошли досрочные выборы в парламент».

По его мнению, «мы сегодня являемся свидетелями того, как беспрецедентно нарушаются законы, и все это делается под лозунгом политической необходимости». Он назвал это позором.

«Я считаю, что пройдет немного времени, и этот период будет «черным» периодом в истории Украины», - сказал лидер Партии регионов.

В целом В.Янукович отметил, что «киевляне хотят жить нормально», и Партия регионов всегда занимала конструктивную позицию, чтобы профессионально решать задачи и на местном уровне. По его мнению, результаты этих выборов для Партии регионов «будут намного выше, чем были раньше».