Тимошенко стала политическим конкурентом, если не врагом, Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стала политическим конкурентом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение в интервью сайту “Гарт” высказал политолог Дмитрий ВЫДРИН, комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о возможности разрыва союза с Президентом.

«Если премьер фактически блокирует трибуну, с которой Президент должен выступать со стратегическим посланием, то о каком союзнике может идти речь», - сказал Д.ВЫДРИН.

По его словам, премьер уже не союзник, а скорее политический конкурент, если не враг Президента.

«Я не знаю, что еще можно было сделать, чтобы ввести страну в водоворот подобной конфронтации. Все, что можно представить, Ю.ТИМОШЕНКО уже сделала. Для углубления хаоса и экономического кризиса, политического и парламентского, осталось разве что сжечь Верховную Раду», - считает эксперт.

По мнению Д.ВЫДРИНА, причиной политической конфронтации является очень жесткая конкуренция за «проектную нишу».

«Президент вчера пытался вернуться в проектную нишу и опять начать заниматься тем, чем должен заниматься Президент в цивилизованном европейском государстве - предлагать стране проект быстрого и эффективного развития. Этот проект можно критиковать, с ним можно полемизировать, но чтобы его блокировать?! Это можно объяснить лишь тем, что кто-то другой видел себя именно в этой проектной нише», - объяснил эксперт.

«Сейчас идет жесткая борьба за то, кто будет главным «проектантом» в стране”, - сказал Д.ВЫДРИН, добавив: “Президент думает, что он согласно статусу, согласно волеизъявлению народа, голосовавшего за него, по традициям Европы должен быть этим «проектантом», а Юлия Владимировна видит себя и только себя в этой роли и считает, что лишь ей принадлежит право избрания проектов мегаразвития Украины».

По его словам, тяжело сказать, проистекает ли такая сверхуверенность Ю.ТИМОШЕНКО в своих силах и видение себя «главным архитектором страны» из черт ее характера, или это скорее является влиянием окружения.