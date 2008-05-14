БЮТ: конфликта в парламенте могло и не быть

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), заместитель председателя Украинской социально-демократической партии (УСДП) Елена ШУСТИК заявляет, что сегодня конфликт в Верховной Раде мог быть исчерпан еще утром, если бы спикер Арсений ЯЦЕНЮК первым вопросом поставил на рассмотрение парламента антиинфляционные законопроекты.

Об этом говорится в комментарии Е.ШУСТИК по поводу сложившейся в парламенте ситуации, переданном агентству УНИАН пресс-службой УСДП.

В то же время депутат считает, что препятствия в принятии антиинфляционных законопроектов обусловлены желанием некоторых политических сил дискредитировать правительство и обвинить Кабинет Министров в санкционированном другими государственными деятелями росте цен и инфляции.

«У представителей БЮТ лопнуло терпение. Мы не будем больше пассивно, склонив головы, слушать клевету и обиды в адрес правительства и БЮТ от Секретариата Президента и НУ-НСа, спокойно наблюдать бездеятельность Рады по принятию действительно жизненно важных для людей проектов законов”, - отмечает Е.ШУСТИК.

По ее словам, “односторонние усилия правительства по наведению порядка в экономике не то что не поддерживаются, а наоборот саботируются, поэтому пришло время решительно заявить о своей позиции и отстоять ее”.

При этом депутат отметила, что законопроекты по установлению ограничений на торговые надбавки на товары в супермаркетах, отмене ввозной пошлины на мясо (в объеме 200 тыс. тонн) и приведение национальных стандартов на некоторые продукты питания к требованиям Всемирной торговой организации «нужны не БЮТ, а каждому человеку», и потому Блок Юлии Тимошенко сделает все необходимое для их принятия.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей. Фракция БЮТ требовала до выступления Президента в Верховной Раде принять антиинфляционные законы и кадровые решения, в частности, по смене председателя Фонда государственного имущества Украины. Из-за блокирования глава государства так и не выступил с посланием. После закрытия заседания ВР премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.

Сегодня утром представители фракции БЮТ опять заблокировали трибуну и президиум ВР, требуя принять антиинфляционные законы, в результате чего Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК закрыл заседание парламента.

Он заявил, что премьер-министра дезинформируют о преднамеренном блокировании рассмотрения правительственных законопроектов в Верховной Раде. По словам А.ЯЦЕНЮКА, если бы не было блокирования работы ВР, то уже сегодня депутаты рассмотрели бы законопроекты, которые имеют стимулирующий экономический характер. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что эти законопроекты будут включены в повестку дня на эту пленарную неделю.