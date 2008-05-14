Ющенко просит Тимошенко проверить все аттракционы и лично доложить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на необходимость усилить контроль за соблюдением правил безопасности во время работы аттракционов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, глава государства выражает обеспокоенность ростом количества случаев травмирования посетителей аттракционов, установленных в городских парках культуры и отдыха.

«Уже не один год эти развлекательные комплексы создают значительную угрозу для жизни и здоровья людей, преимущественно детей и молодежи», - отмечается в письме.

С целью предотвращения травмирования населения глава государства просит премьер-министра безотлагательно поручить осуществить внеплановую комплексную проверку технического и эксплуатационного состояния аттракционов, а также усилить контроль за соблюдением правил безопасности во время их работы.

Руководитель Кабмина должен лично информировать Президента о результатах работы.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Луганске в парке отдыха «Дружба» в результате падения карусели «центрифуга» два человека погибли, еще восемь получили травмы разной степени тяжести.