Герман: Тимошенко сменила Януковича на Ющенко в роли «всегда виновного»

Народный депутат Анна ГЕРМАН (Партия регионов) констатирует, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «всегда виновного» Виктора ЯНУКОВИЧА сейчас заменила Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом она сказала в интервью сайта «Гарт», комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о возможном «разрыве» союза с Президентом.

Трудно делать что-то для страны, не будучи партнерами, отметила А.ГЕРМАН. «Если люди действительно думают о государстве и государственных интересах, то они исходят в своих поступках и заявлениях не из личных амбиций, а собственно из государственного интереса», считает депутат.

По ее убеждению, тот, кто сегодня поставит свои интересы и амбиции выше и будет демонстрировать свои обиды, претензии и узкопартийные цели, проиграет.

«Люди прекрасно стали разбираться в политике, они все видят. Они видят весь этот театр, то, как ловко выдается желаемое за действительное», - сказала А.ГЕРМАН.

Она также считает несправедливым заявление Ю.ТИМОШЕНКО о бездеятельности парламента.

«Заявить, что за 4 месяца работы депутаты ничего не сделали, не приняли ни одного закона, законопроекта, поданного правительством, значит оскорбить весь депутатский корпус. Юлия Владимировна это успешно сделала, но нам уже не привыкать», - добавила она.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО всегда пытается найти себе врага.

«Кто-то должен быть виновным, что она не смогла должным образом руководить экономикой. Раньше у нее во всем был виноват ЯНУКОВИЧ, теперь виноват Президент да и парламент в придачу», – убеждена она.

Вместе с тем депутат отмечает, что народ делает выводы о политике не по его заявлениям, а по реальным поступкам и результатам труда.

«А этот результат очевиден - Украина, которую всегда называли «житницей» Европы, имеет хлеб дороже в 2-3 раза, чем в странах ЕС. Это лишь один аргумент, но он, по моему мнению, такой красноречивый, что больше никаких заявлений не нужно», - констатирует А.ГЕРМАН.

Она убеждена, что исправить ситуацию может объединение прагматичных, ответственных сил в обществе и политике и предлагает немедленно утвердить в парламенте и начать реализовывать антикризисную программу.

«На всей этой истории должна быть поставленная точка. Если мы будем затягивать процесс, то с каждым днем Украине это будет обходиться все дороже и дороже, поэтому не стоит так расточать время и государственный ресурс», - добавила она.