Ющенко отбыл с рабочим визитом в Великобританию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Великобританию.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав официальной делегации также входят министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, председатель Черкасской областной государственной администрации Александр ЧЕРЕВКО, председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО, руководитель Офиса Президента Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.

В соответствии с программой визита, в среду Президент Украины даст интервью британским телекомпаниям «Скай Ньюс» и Би-Би-Си.

В четверг, 15 мая, Президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, после чего В.ЮЩЕНКО и Г.БРАУН встретятся с представителями средств массовой информации.

После этого В.ЮЩЕНКО примет участие в приеме с участием представителей ведущих политических и политологических сил Великобритании. После этого В.ЮЩЕНКО выступит перед представителями правительственных дипломатических политических и информационных кругов Великобритании на тему «Прогресс Украины после Оранжевой революции».

Во второй половине дня 15 мая состоится встреча Президента с депутатами Парламента Великобритании. После этого Президент примет участие в церемонии открытия выставки, посвященной почтению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Последним пунктом программы будет встреча В.ЮЩЕНКО с принцом Эндрю в Букингемском дворце.