Кабмин одобрил программу выполнения Киевом функций столицы

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил программу выполнения в 2008 году Киевом функций столицы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Финансирование программы, по его словам, определено в размере 1,696 млрд. грн., причем 350 млн. грн. будет выделено на решение социальных проблем.

В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что средства будут направлены, в частности, на реконструкцию НСК «Олимпийский», строительство кольцевой железной дороги, а также автомобильных транспортных развязок, метро и Подольского мостового перехода.