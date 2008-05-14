Кабмин одобрил программу выполнения Киевом функций столицы
16:20, 14 мая 2008Политика
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И определил финансирование
|Виктор Пинзеник
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.
Финансирование программы, по его словам, определено в размере 1,696 млрд. грн., причем 350 млн. грн. будет выделено на решение социальных проблем.
В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что средства будут направлены, в частности, на реконструкцию НСК «Олимпийский», строительство кольцевой железной дороги, а также автомобильных транспортных развязок, метро и Подольского мостового перехода.
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