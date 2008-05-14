Ющенко удивил Шуфрича

Народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича «очень удивило, почему сегодня встреча у Ющенко прошла в таком широком составе». Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Конфликт не между коалицией и оппозицией, а внутри самой коалиции, и разбираться они должны между собой. По крайней мере, Партия регионов приняла решение о том, что будет блокировать трибуну Верховного Совета, если будут рассматриваться вопросы о судьях Конституционного суда, членах Высшего совета юстиции и попытке принять предложение о досрочных выборах в г.Харькове. Мне неизвестно о других решениях Партии регионов, которые привели бы к организации блокировки Верховного Совета Партией регионов.

С другой стороны, блокировка трибуны - крайний метод политического давления. И Партия регионов прибегала к нему только тогда, когда чувствовала реальную угрозу национальным интересам страны или видела попытку явно неконституционных действий. Это касается и вопросов, связанных по затягиванию Украины в НАТО через ПДЧ, это и вопросы, связанные с тем же Харьковом. Почему сегодня БЮТ прибег к этому крайнему средству отстаивания своей позиции, - этот вопрос надо задать в первую очередь представителям коалиции. И, на мой взгляд, им сначала надо разобраться между собой, а потом втягивать нас в свои разборки.

Кроме этого, не могу не обратить внимание на довольно странновато-издевательское предложение Ющенко в сторону Яценюка, а именно: чтобы он работал, не обращая внимания на блокировку со стороны БЮТ. Почему-то вчера у Ющенко так не получилось. И он очень даже не смог проигнорировать блокировку БЮТ во время своей, если не ошибаюсь, четвертой попытки обратиться к нации, не говоря уже о том, а нужно ли нации вообще обращение такого президента», - считает народный депутат.