Ющенко: только парламент может сменить Семенюк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз подчеркнул, что только Верховная Рада имеет право сменить руководство Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидерами фракций парламента.

Глава государства еще раз подчеркнул, что полномочия по пересмотру руководства ФГИ являются «исключительной компетенцией» украинского парламента. «Никакого другого варианта, кроме парламентского, в решении кадровой проблемы ФГИ не будет», - подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность, что этот вопрос должен решаться в рамках договоренностей коалиции. «В рамках коалиционного соглашения должны решаться все кадровые решения, которые до сих пор не решены», - сказал он.

«Поэтому я просил бы успокоиться всех, кто живет авантюрными методами смены руководства ФГИ. Давайте не будем шутить с колоссальными национальными активами, которые из-за нелегитимного ФГИ, очевидно, кто-то ставит целью просто демпинговать и раздарить... Этого не будет», - отметил В.ЮЩЕНКО. Президент также подчеркнул, что выступает за то, чтобы парламент четко высказался относительно Государственной программы приватизации.

«Я убежден, парламент через рассмотрение бюджета страны, параллельно антиинфляционных мероприятий, судьбы НАК «Нафтогаз Украины» и обеспечение его финансового баланса, мог бы намного сильнее приобщиться к стабилизации экономической жизни (особенно в таких секторах как нефтегазовый), к реальной борьбе с инфляцией», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин освободил В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представления по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА в качестве и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОАО "Одесский припортовый завод".