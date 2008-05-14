Турчинов: несовершенство Конституции вызвало такое явление как Балога

БЮТ не откажется от инициатив по изменению Конституции даже в случае отставки Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Это невзаимосвязанные вещи. Я не думаю, что тема БАЛОГИ настолько существенна, что она может повлиять на модель Конституции. На мой взгляд, это не совсем объективная оценка ситуации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, именно несовершенство действующей Конституции стало причиной возникновения такого явления как В.БАЛОГА.

«Если бы были сбалансированы права и ответственность всех ветвей власти, то феномен БАЛОГИ не мог бы появляться. Помните, был такой феномен ТАБАЧНИКА (Дмитрий ТАБАЧНИК в 1994-1996 годах руководил Администрацией Президента Леонида КУЧМЫ – УНИАН)? Это еще одно свидетельство того, что БАЛОГУ давно необходимо увольнять с должности – это объективная вещь. Но это еще одно подтверждение, что необходимо приводить в соответствие с европейскими нормами положения Конституции, чтобы такие балоги не появлялись», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 мая лидер “Народной самообороны”, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выразил мнение, что в обмен на освобождение В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента Украины БЮТ мог бы остановить свои конституционные инициативы.

"Самый легкий вариант – снятие БАЛОГИ, ценой чего, с моей точки зрения, должно быть достижение соглашения с БЮТ о понижении конституционных инициатив с их стороны до согласования позиций с НУ-НС”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в стране фактически происходит двоевластие. “Снятие В.БАЛОГИ может решить этот вопрос, и правительство займется своим, а политики в парламенте займутся согласованным вариантом Конституции”, - сказал он.