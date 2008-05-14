Янукович: ПР внесет проект Конституции

В новой Конституции Украины нужно узаконить право роспуска Верховной Рады и объявления импичмента Президенту через всенародный референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Енакиево Донецкой области.

Он подчеркнул, что Партия регионов «будет вносить в законном порядке в Верховную Раду законопроект новой Конституции».

По его словам, фракция работает над этим законопроектом уже несколько месяцев и внесет его, «скорее всего, в ближайшие дни».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что ему известно, что свой проект, разработанный Национальной конституционной радой, будет вносить и Президент Украины, а также коммунисты и БЮТ.

«После того, как эти законопроекты сойдутся в парламенте, специальная комиссия начнет их обобщать и тогда пойдет переговорный процесс в поисках консенсуса», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «если народные депутаты этого созыва не объединятся и не найдут консенсус, тогда их надо разогнать».