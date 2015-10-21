Порошенко: Украина поднимется по меньшей мере на 10 пунктов рейтинга Doing Business-2016
17:05, 21 октября 2015Политика
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Украина поднимется, минимум, на 10 пунктов рейтинга Doing Business-2016, который должен быть опубликован на следующей неделе.
Украина поднимется по меньшей мере на 10 ступенек в рейтинге Doing Business / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.
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«На следующей неделе будут обнародованы результаты Doing Business... У нас есть предварительная информация, что Украина поднимется, минимум, на 10 ступеней», - сказал он.
По словам Порошенко, такой результат его не удовлетворяет, и после проведения местных выборов необходимо ускорить реформы в Украине.
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