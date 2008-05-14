Тимошенко заявила о снижении инфляции в два раза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает снижение роста инфляции в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров она сообщила, что за первую декаду мая показатель инфляции в два раза меньший, чем за аналогичный период апреля.

Также, по словам премьера, рост экономики позволил существенно увеличить реальные заработную плату и доходы населения.

«В январе-марте реальная заработная плата, за исключением всех инфляционных показателей, увеличилась на 13,3%. Этот показатель очень весомый, и это говорит о том, что несмотря на то, что мы героически боремся с инфляцией, существенно выросла реальная заработная плата», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, реальные доходы населения в январе-марте 2008 года увеличились почти на 20%.

«Это очень серьезный показатель, и это свидетельствует о том, что наше правительство работает на страну, на человека, работает на благосостояние народа», - считает премьер-министр.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в апреле этого года к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го – 10,3%). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года - 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года - 2,2%).

13 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство и коалицию срочно внести изменения в госбюджет на 2008 год. Президент отметил, что борьба с инфляцией невозможна без внесения изменений в бюджет, который бы предусматривал эффективные инструменты по ее преодолению.