Балога: цели Тимошенко - космически далеки от интересов общества

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что правительство не подавало в Верховную Раду антиинфляционный пакет законопроектов.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой главы государства.

В.БАЛОГА отметил, что два из трех зарегистрированных в Верховной Раде проектов законов, которые, согласно заявлениям руководителя правительства, направлены на преодоление высокого уровня инфляции, в действительности следуют из обязательств Украины в рамках вступления во Всемирную торговую организацию и могут иметь лишь очень незначительный противоинфляционный эффект. По его словам, премьер-министр и возглавляемый ею блок явно блефуют, требуя первоочередного принятия этого пакета законопроектов.

«Они придумали миф, красивую ширму для достижения совсем других целей, которые отдалены на космические расстояния от интересов общества и государства», - отметил В.БАЛОГА.

Как заявил руководитель президентского Секретариата, Ю.ТИМОШЕНКО говорила очевидную неправду о том, что так называемый «антиинфляционный пакет» несколько месяцев блокируется в Верховной Раде. Он отметил, что эти документы зарегистрированы совсем недавно, а их рассмотрение планировалось на текущую пленарную неделю, поэтому не было никакой необходимости создавать толпу возле парламентской трибуны именно в день выступления Президента с ежегодным Посланием к Верховной Раде.

«После того как глава государства покинул здание парламента, воинственный запал БЮТ к рассмотрению этих законопроектов внезапно охладел до температуры абсолютного нуля. Это убедительно свидетельствует, что поднятая в сессионном зале шумиха о необходимости бороться с инфляцией в режиме «именно здесь и именно сейчас» была лишь поводом, синтезированным бютовскими технологами и их наставниками из команды В.МЕДВЕДЧУКА», - убежден глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА также обратил внимание на тот факт, что от Кабинета Министров подан лишь законопроект об изменении закона «О Таможенном тарифе Украины» в соответствии с нормами ВТО. Другие два - относительно регуляции реализации отдельных продуктов питания и беспошлинного ввоза в нашу страну некоторых видов продовольствия - вносились народными депутатами из фракций БЮТ и коммунистов. Таким образом, заявления Ю.ТИМОШЕНКО о настойчивости правительства в законодательных инициативах по укрощению инфляции являются, по крайней мере, лукавством, убежден руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА разъяснил, что законопроект о внесении изменений в закон о Таможенном тарифе является сугубо формальным актом, поскольку с 16 мая в нашей стране и без того вводятся тарифы, которые действуют в рамках ВТО. По его мнению, лишь с очень большой натяжкой можно допустить, что это приведет к снижению инфляции. Предлагаемый законопроект о фиксации надбавки в торговых сетях также не даст быстрого антиинфляционного результата, потому что Кабмин и местные администрации, согласно закону о ценах и ценообразовании, и без того имеют в своем распоряжении инструментарий регулирования цен в розничной торговле. К тому же планы ограничить верхнюю планку цен на продаваемые в магазинах продовольственные товары являются антирыночным средством и в который раз подтверждают постоянные попытки нынешнего Кабмина регулировать экономические процессы в ручном режиме, отметил В.БАЛОГА.

Однако, по убеждению главы Секретариата, самый большой риск для отечественной экономики таят в себе намерения правительства ввезти в Украину сотни тысяч тонн мяса и сахара, причем без уплаты пошлины.

«Желание Ю.ТИМОШЕНКО на два-три месяца сделать в стране продуктовый рай граничит с преступным посягательством на отечественное продовольственное производство. Уже сейчас у нас засеяны сахарной свеклы лишь 42% от прошлогодних площадей - почти вдвое меньше! Из-за бездеятельности этого Кабинета Министров в деле стимулирования национального товаропроизводителя стремительно падают объемы производства мяса, сокращается поголовье скота, уменьшается банковское кредитование отраслей сельского хозяйства. Зернохранилища переполнены зерном, которое производители не могут продать из-за установленных правительством квот. Склады заполнены растительным маслом, однако розничная цена на него почему-то упорно не падает», - отметил В.БАЛОГА.

По его мнению, «выбросив на рынок дешевые, а следовательно и некачественные, импортные мясо и сахар, правительство под руководством Ю.ТИМОШЕНКО может достичь эффекта на день, но создать проблем на десятилетия. Украина, в придачу к энергозависимости, может стать еще и сахарозависимой и мясозависимой, хотя традиционно была лидером в экспорте продовольствия. Эту заоблачную цену за дешевый правительственный популизм будут платить в том числе и те, кто будет радоваться от некоторого уменьшения цифр на ценниках. Такие планы Кабинета Министров и меры по преодолению инфляции не имеют между собой ничего общего».

В.БАЛОГА сообщил, что законопроекты о торговых надбавках и беспошлинном импорте продовольствия получили четкое заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады - «отклонить». Следовательно, когда руководитель правительства настаивала на безотлагательном рассмотрении этих документов, она хорошо понимала невозможность принятия парламентом положительного решения. Это также указывает на то, что «антиинфляционный пакет» - только маскировочная сетка для действительных намерений БЮТ.

«Эта политическая сила упорно добивается смены руководства Фонда государственного имущества для того, чтобы быстренько пустить с молотка близким структурам Одесский припортовый завод. Именно вопрос ФГИУ сначала был объявлен причиной блокирования, но корыстность этого повода была насколько явной, что его заменили на так называемый «антиинфляционный пакет» и лозунги заботы о людях. Даже депутаты из фракции БЮТ путались в своих комментариях о том, что они делают возле парламентской трибуны! Однако, придуманная легенда не сработала, БЮТ не удалось обмануть общество», - считает руководитель Секретариата Президента.

В.БАЛОГА обратил внимание на заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что в парламенте находятся еще 30 важных законопроектов от правительства. «Надеюсь, премьер-министр имела в виду среди них и проект закона «О Кабинете Министров Украины», который согласно коалиционному договору должен был быть принят еще до ее избрания на должность руководителя правительства, а также изменения к государственному бюджету, которые должны были быть приняты еще в марте», - сказал он.

По мнению главы Секретариата Президента, БЮТ должен немедленно разблокировать работу Верховной Рады и приступить к выполнению положений коалиционного соглашения, под которым стоит подпись Ю.ТИМОШЕНКО. «Это - единственный на сегодня и на перспективу предохранитель для возникновения парламентских кризисов», - подчеркнул В.БАЛОГА.