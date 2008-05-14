Янукович: это стыд на весь мир, на нас смотрят как на дикую страну
Лидер ПР говорит, что власти его не слышат
Руководитель фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что только после принятия новой Конституции необходимо будет провести парламентские выборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Енакиево Донецкой области после возложения цветов к памятнику Береговому.
«Только когда будет достигнут политический консенсус политических сил, которые будут способны принять новые законы и внести изменения в Конституцию, только тогда необходимо будет проведение выборов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он уточнил, что пока не может сказать, когда это произойдет, но он верит, что консенсус возможен.
«Наша политическая партия готова к конструктивной работе. По крайней мере, мы к этому стремимся», - отметил лидер Партии регионов.
Характеризуя нынешнюю политическую ситуацию в стране, он подчеркнул, что она «не может удовлетворять сегодня и страну в целом, имея в виду граждан Украины, и наших партнеров во всем мире, потому что такая политическая ситуация не способствует развитию страны, поднятию экономики…».
По словам В.ЯНУКОВИЧА, «это стыд на весь мир. И наши партнеры в мире, которые имеют с нами отношения, смотрят на нас, как на дикую страну, которая имеет непредсказуемую политику».
В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что 47 млн. граждан Украины от этого только теряют, и «мы как политическая сила, и я, как человек, который два раза возглавлял правительство, знаем, как навести порядок. Мы хотим, чтобы власть нас услышала».
Однако он посетовал, что власть сегодня их не слышит, и «она не способна сегодня работать».
В.ЯНУКОВИЧ еще раз подчеркнул, что чем скорее разрешится эта политическая ситуация, тем быстрее будет усовершенствована Конституция и тогда смогут объединиться конструктивные силы, которые готовы свои политические амбиции подчинить созидательным целям.