Симоненко: совещание у Ющенко превратилось в очередные распри коалиции

Во время совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО так и не было достигнуто никакого согласия о возобновлении нормальной работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения официальных консультаций Президента, премьер-министра, Председателя ВР и председателей фракций сообщил журналистам лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, так и не удалось выйти на согласованную позицию.

«Консультации превратились в очердные распри между представителями коалиции», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По словам лидера КПУ, споры происходят не вокруг экономических законопроектов, а происходит конфликт интересов отдельных личностей. Причиной, объяснил П.СИМОНЕНКО, является отсутствие общей программы действий фракций коалиции.

«Также есть и проблемы кадровые и другой ряд вопросов», - добавил он.

Кроме того, сказал П.СИМОНЕНКО, во время встречи Президент не предложил никакого варианта выхода из сложившейся ситуации.